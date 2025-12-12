Eventi e cultura
"Sulle vie di Santa Lucia", percorsi guidati con l'Info Point Giovinazzo
Tutte le informazioni per partecipare al tour di sabato 13 dicembre
Giovinazzo - venerdì 12 dicembre 2025
"Sulla via di Santa Lucia, incontro con la tradizione" è il nuovo appuntamento con la storia e con l'arte dell'Info Point Giovinazzo.
La mattina di sabato 13 dicembre guide professionali accompagneranno i visitatori in campagna sulle orme dell'antica, ma ancora attuale, tradizione del pellegrinaggio alla chiesetta rurale di Santa Lucia, che sarà meta di visite e ci si potrà scaldare al falò acceso in suo onore.
«Ci recheremo - spiegano dalla sede di piazza Umberto I - poi alla vicina chiesa del Padre Eterno dove scopriremo la testimonianza di un legame devozionale di antica memoria tra Giovinazzo e la Santa della luce e della vista. Il tour proseguirà nel pomeriggio quando incontreremo le tante immagini artistiche di Santa Lucia conservate nelle chiese fra le più belle del nostro centro storico».
All'interno della visita ci sarà anche la possibilità di degustare ottimi dolci della tradizione preparati da una pasticceria di Giovinazzo.
Chi non ha la possibilità di raggiungere la chiesette di Santa Lucia in modo autonomo, potrà usufruire del servizio navetta che partirà alle ore 10.00 dal porticato di Palazzo di Città. La visita guidata avrà invece inizio alle 10.30 circa, al termine della santa messa. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti ma è necessario prenotarsi al numero 375 565 3445 (anche con messaggio Whatsapp) oppure passando direttamente dalla sede di Piazza Umberto I, 13 o, in alternativa, inviando una mail a infopointgiovinazzo@gmail.com
