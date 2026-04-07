Visita al Padre Eterno
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Eventi e cultura

Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO

Nel Lunedì di Pasquetta tanti visitatori per l'iniziativa "Tesori d'Arte Sacra" dell'Info Point turistico

Giovinazzo - martedì 7 aprile 2026
Straordinaria partecipazione alla bellissima mattinata organizzata dall'Info Point turistico di Giovinazzo. Nella mattinata del Lunedì dell'Angelo, 6 aprile, è stata aperta in via straordinaria la chiesetta rurale del Padre Eterno, cuore del culto mariano giovinazzese.

La guida Nunzia Stufano, grazie alla sua riconosciuta preparazione, ha raccontato origini della bella pieve e tutto ciò che ad essa è connesso. Un salto nelle radici giovinazzesi sconosciute alle decine di visitatori giunti da Bari, Bitonto e Molfetta, ma anche da lontano, come il gruppo di friulani provenienti da Udine e quelli che sono giunti alle nostre latitudini da Siena. Poi spazio sino all'ora di pranzo per l'accesso libero e la possibilità di vedere la stupenda abside affrescata col Cristo Pantocratore.

Ad esaltare la riuscita di una giornata che ha permesso di visitare un vero e proprio gioiello delle nostre campagne è stato il sindaco Michele Sollecito: «Anche a Pasquetta - ha scritto sui canali social - il nostro progetto "Tesori d'Arte Sacra" curato dall'Info Point Giovinazzo registra grande successo! A breve presenteremo grandi novità per la promozione culturale del nostro territorio!
Quando identità, tradizione e approccio scientifico si danno appuntamento si aprono le "porte regali", l'inebriamento dei sensi per l'ineffabile suggerito dall'arte, esattamente come accade quando osserviamo gli affreschi della chiesetta del Padre Eterno e ne siamo rapiti.
Pasquetta è anche questo oltre la brace accesa!», ha concluso Sollecito.
9 fotoVisita al Padre Eterno - Pasquetta 2026
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