Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO

9 foto Visita al Padre Eterno - Pasquetta 2026

Straordinaria partecipazione alla bellissima mattinata organizzata dall'Info Point turistico di Giovinazzo. Nella mattinata del Lunedì dell'Angelo, 6 aprile, è stata aperta in via straordinaria la chiesetta rurale del Padre Eterno, cuore del culto mariano giovinazzese.La guida Nunzia Stufano, grazie alla sua riconosciuta preparazione, ha raccontato origini della bella pieve e tutto ciò che ad essa è connesso. Un salto nelle radici giovinazzesi sconosciute alle decine di visitatori giunti da Bari, Bitonto e Molfetta, ma anche da lontano, come il gruppo di friulani provenienti da Udine e quelli che sono giunti alle nostre latitudini da Siena. Poi spazio sino all'ora di pranzo per l'accesso libero e la possibilità di vedere la stupenda abside affrescata col Cristo Pantocratore.Ad esaltare la riuscita di una giornata che ha permesso di visitare un vero e proprio gioiello delle nostre campagne è stato il sindaco Michele Sollecito: «Anche a Pasquetta - ha scritto sui canali social - il nostro progetto "Tesori d'Arte Sacra" curato dall'Info Point Giovinazzo registra grande successo! A breve presenteremo grandi novità per la promozione culturale del nostro territorio!Quando identità, tradizione e approccio scientifico si danno appuntamento si aprono le "porte regali", l'inebriamento dei sensi per l'ineffabile suggerito dall'arte, esattamente come accade quando osserviamo gli affreschi della chiesetta del Padre Eterno e ne siamo rapiti.Pasquetta è anche questo oltre la brace accesa!», ha concluso Sollecito.