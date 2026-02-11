Infopoint Giovinazzo, doppio appuntamento con il Teatro dei Cipis

Le attività di potenziamento dell'continuano per tutto il mese di febbraio con una programmazione per tutti gli interessi e le età, con visite guidate che coinvolgono anche siti nell'agro e laboratori per adulti e bambini.Un doppio appuntamento in collaborazione con ilè previsto per domenica 15:- alle ore 11.00 dall'ufficio Infopoint partirà il tourUn reading itinerante curato dall' attore Corrado la Grasta culminerà nel rievocare una pagina di storia cittadina, quella del 15 febbraio 1983 quando tensione e rabbia sembravano prevalere sulla ragione e di qui, l'occupazione dei binari da parte degli operai delle Acciaierie e Ferriere Pugliesi (la Ferriera) e gli inevitabili tafferugli a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine. Agitazione e angoscia dissipate dall'inaspettato intervento dell'allora vescovo Don Tonino Bello.- il pomeriggio invece è dedicato principalmente alle famiglie e ai più piccoli con l'eventoAlle 17.00 presso l'ufficio turistico ci sarà un'accoglienza speciale con Giulia Petruzzella e il racconto di una storia animata, a seguire una breve passeggiata nel centro storico come momento di scoperta curiosa per ritornare all'infopoint e godersi l'animazione per bambini e i caldi abbracci.Di seguito riportiamo le altre date degli eventi di febbraio:Gli eventi sono tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria chiamando o scrivendo al 3755653445.