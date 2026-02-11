Turismo
Infopoint Giovinazzo, doppio appuntamento con il Teatro dei Cipis
Domenica 15 febbraio mattinata per i più grandi e pomeriggio dedicato a bimbi e bimbe
Giovinazzo - mercoledì 11 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Le attività di potenziamento dell'Infopoint Turistico di Giovinazzo continuano per tutto il mese di febbraio con una programmazione per tutti gli interessi e le età, con visite guidate che coinvolgono anche siti nell'agro e laboratori per adulti e bambini.
Un doppio appuntamento in collaborazione con il Teatro dei Cipis è previsto per domenica 15:
- alle ore 11.00 dall'ufficio Infopoint partirà il tour "Passi di pace - Sulla strada con don Tonino a Giovinazzo". Un reading itinerante curato dall' attore Corrado la Grasta culminerà nel rievocare una pagina di storia cittadina, quella del 15 febbraio 1983 quando tensione e rabbia sembravano prevalere sulla ragione e di qui, l'occupazione dei binari da parte degli operai delle Acciaierie e Ferriere Pugliesi (la Ferriera) e gli inevitabili tafferugli a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine. Agitazione e angoscia dissipate dall'inaspettato intervento dell'allora vescovo Don Tonino Bello.
- il pomeriggio invece è dedicato principalmente alle famiglie e ai più piccoli con l'evento "Infopoint in festa". Alle 17.00 presso l'ufficio turistico ci sarà un'accoglienza speciale con Giulia Petruzzella e il racconto di una storia animata, a seguire una breve passeggiata nel centro storico come momento di scoperta curiosa per ritornare all'infopoint e godersi l'animazione per bambini e i caldi abbracci.
Di seguito riportiamo le altre date degli eventi di febbraio:
- venerdì 20 h. 17.30 Impronte e segreti. Visita Antiquarium per famiglie + laboratorio creativo per bambini;
- sabato 21 h. 10.00 Torre Pietre Rosse. Biciclettata e visita alla torre;
- domenica 22 h. 10.00 Luce antica. Visita e laboratorio di disegno en plein air al Dolmen.
Gli eventi sono tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria chiamando o scrivendo al 3755653445.
