Visite guidate al Dolmen di Giovinazzo
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Eventi e cultura

"Benvenuta Primavera!", domenica al Dolmen di San Silvestro con l'Info Point Giovinazzo

Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00 nell'area archeologica: tutte le info

Giovinazzo - sabato 11 aprile 2026
Il bel tempo aiuta e la voglia di stare all'aria aperta nei giorni festivi aumenta. Una buona occasione per tutta la famiglia è rappresentata dalla Festa di Primavera che si terrà domenica 12 aprile nell'area archeologica del Dolmen di San Silvestro, lungo la strada provinciale 107 che unisce Giovinazzo a Terlizzi.

L'iniziativa, che partirà alle 10.00 e si concluderà alle 13.00, è organizzata dall'Info Point di Giovinazzo che invita tutti a trascorrere una mattinata immersi nella campagna pugliese, dove si trova il monumento megalitico, e prendere parte ad una visita guidata ricca di nozioni molto interessanti. Nel corso della mattinata, grazie alle guide, si potrà scoprire anche la vegetazione locale con la realizzazione di un erbario ad impressione colorata, un momento che potrà unire piccoli e piccole e i loro genitori. Infine vi sarà il lancio ed il posizionamento delle palline di semi per celebrare l'arrivo della primavera. E poi ci sarà anche il momento conviviale della colazione al sacco.
«Un'occasione perfetta per condividere tempo di qualità, conoscere la storia del territorio e divertirsi immersi nella natura», spiegano dall'Info Point Giovinazzo.

Il servizio navetta, per chi vorrà usufruirne, partirà alle 9.45 dal porticato di Palazzo di Città. La visita guidata richiede la prenotazione obbligatoria e prevede un contributo. Per Info e Prenotazioni si potrà chiamare il numero 375 565 3445 (anche WhatsApp) o scrivere una mal ad infopointgiovinazzo@gmail.com
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