A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno

organizza l'apertura straordinaria dellae una visita guidata al sito in collaborazione connella giornata di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta.«Immersi nella campagna giovinazzese - si legge in un post social - sarà occasione per conoscere la storia e le origini cultuali di questa chiesa fortificata, gli aspetti architettonici medievali ancora evidenti e osservare gli affreschi in parte leggibili e che tanto raccontano della cultura e della società di cui sono espressione».Dalle 10.00 alle 11.00 si terrà la visita guidata con guide specializzate. Dalle 11.00 alle 12.00 si potrà visitare la chiesetta rurale medievale con una apertura straordinaria. Un modo differente e di qualità in cui vivere il Lunedì dell'Angelo, soprattutto per chi non abita a Giovinazzo.La visita guidata richiede la prenotazione obbligatoria e prevede un contributo. È invece gratuita per i possessori della, acquistabile presso il nostro ufficio P.zza Umberto I, 13. Per informazioni e prenotazioni 375 565 3445 (anche WhatsApp).