La Pinacoteca de Napoli e gli Infopoint di Molfetta e Giovinazzo fanno rete

Laamplia la sua rete di collaborazione e rafforza la propria presenza sul territorio grazie ad un nuovo accordo con gliQuesta sinergia nasce con l'obiettivo di promuovere le attività della Pinacoteca anche al di fuori di Terlizzi, offrendo a un pubblico sempre più ampio l'opportunità di scoprire il patrimonio artistico e culturale che custodisce.Grazie a questa collaborazione sarà quindi possibile ricevere informazioni, prenotare visite guidate, tour ed esperienze organizzate dalla Pinacoteca, direttamente presso gli Infopoint turistici di Molfetta e Giovinazzo. Viceversa, la Pinacoteca potrà fornire indicazioni sugli eventi in corso nel territorio circostante.L'accordo rappresenta un'azione concreta per valorizzare il territorio in rete, creando connessioni tra città e promuovendo un'offerta culturale condivisa, dinamica e diffusa.