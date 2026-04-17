Pinacoteca de Napoli
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Turismo

La Pinacoteca de Napoli e gli Infopoint di Molfetta e Giovinazzo fanno rete

Per una offerta culturale e turistica sempre più completa

Giovinazzo - venerdì 17 aprile 2026 Comunicato Stampa
La Pinacoteca "de Napoli" di Terlizzi amplia la sua rete di collaborazione e rafforza la propria presenza sul territorio grazie ad un nuovo accordo con gli Infopoint turistici di Molfetta e Giovinazzo.
Questa sinergia nasce con l'obiettivo di promuovere le attività della Pinacoteca anche al di fuori di Terlizzi, offrendo a un pubblico sempre più ampio l'opportunità di scoprire il patrimonio artistico e culturale che custodisce.

Grazie a questa collaborazione sarà quindi possibile ricevere informazioni, prenotare visite guidate, tour ed esperienze organizzate dalla Pinacoteca, direttamente presso gli Infopoint turistici di Molfetta e Giovinazzo. Viceversa, la Pinacoteca potrà fornire indicazioni sugli eventi in corso nel territorio circostante.
L'accordo rappresenta un'azione concreta per valorizzare il territorio in rete, creando connessioni tra città e promuovendo un'offerta culturale condivisa, dinamica e diffusa.
  • Infopoint
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