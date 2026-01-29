Infopoint turistico
Turismo

Info Point di Giovinazzo, un tour per conoscere l'artigianato locale

Nuova esperienza per turisti e visitatori

Giovinazzo - giovedì 29 gennaio 2026
L'Info Point Giovinazzo organizza per sabato 31 gennaio un tour inedito all'insegna della creatività e dell'artigianalità locale per conoscere da vicino alcune delle botteghe artigiane della cittadina adriatica. Si potrà curiosare ed apprendere alcune tecniche con cui creatori, scultori, pittori e pasticceri modellano le loro opere.

Diverse tappe, tante nozioni da apprendere per conoscere al meglio un altro importante patrimonio locale. L'appuntamento è fissato per le ore 17:30 in piazza Umberto I, 13, nei pressi della sede. L'evento è gratuito con prenotazione al numero 375 5653445 o passando dalla sede.
