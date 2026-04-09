La bellezza di Giovinazzo celebrata da travel blogger francesi

Si chiamaè il nome del gruppo Facebook in cui Giovinazzo ha fatto irruzione nelle scorse giornate di festa. I travel blogger francesi hanno celebrato la piccola perla adriatica attraverso un post ed oltre 50 scatti che ne esaltano la bellezza paesaggistica, i vicoli del centro storico e la vita "slow".Il post completoma questo fiorire di visite transalpine hanno inorgoglito anche il sindaco Michele Sollecito, che vi ha dedicato un post:ha scritto il primo cittadino. Nell'ultimo anno la cittadina pugliese sembra aver intercettato anche tour operator da Olanda, Polonia, Svezia e Finlandia, come ci confermano dall'Info Point, ma i francesi sono i più attenti al richiamo della tranquillità del periodo primaverile, con ottimi numeri sia per permanenza, sia per visite.Quanto agli italiani, invece, i flussi più cospicui durante tutto l'anno arrivano da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.«Con la stagione - ci ha spiegato, guidata accreditata dell'Info Point - cambia anche la provenienza. Se in primavera inglesi e francesi sono la maggioranza, secondo i dati da noi registrati, in estate sono statunitensi ed australiani a venire volentieri dalle nostre parti, con un incremento nella passata stagione anche di arrivi dal Sudamerica e della Spagna».