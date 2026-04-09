Blog francese - foto Giovinazzo
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Turismo

La bellezza di Giovinazzo celebrata da travel blogger francesi

Una descrizione che farebbe venir voglia a chiunque di trasferirsi in riva la basso Adriatico

Giovinazzo - giovedì 9 aprile 2026
Si chiama "J'aime le Pouilles! Groupe d'entraide entre francophones" è il nome del gruppo Facebook in cui Giovinazzo ha fatto irruzione nelle scorse giornate di festa. I travel blogger francesi hanno celebrato la piccola perla adriatica attraverso un post ed oltre 50 scatti che ne esaltano la bellezza paesaggistica, i vicoli del centro storico e la vita "slow".

Il post completo lo riproponiamo in lingua originale sotto il nostro scritto, ma questo fiorire di visite transalpine hanno inorgoglito anche il sindaco Michele Sollecito, che vi ha dedicato un post: «Giovinazzo apprezzata dai turisti d'oltralpe», ha scritto il primo cittadino. Nell'ultimo anno la cittadina pugliese sembra aver intercettato anche tour operator da Olanda, Polonia, Svezia e Finlandia, come ci confermano dall'Info Point, ma i francesi sono i più attenti al richiamo della tranquillità del periodo primaverile, con ottimi numeri sia per permanenza, sia per visite. Rifuggono caos e caldo e cercano relax, arte e soprattutto la possibilità di passeggiare a lungo a piedi e potersi fermare nei locali in riva al mare.
Quanto agli italiani, invece, i flussi più cospicui durante tutto l'anno arrivano da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

«Con la stagione - ci ha spiegato Nunzia Stufano, guidata accreditata dell'Info Point - cambia anche la provenienza. Se in primavera inglesi e francesi sono la maggioranza, secondo i dati da noi registrati, in estate sono statunitensi ed australiani a venire volentieri dalle nostre parti, con un incremento nella passata stagione anche di arrivi dal Sudamerica e della Spagna».
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