Eventi e cultura
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
Primo tour sui Misteri previsto per domenica 1° marzo
Giovinazzo - sabato 28 febbraio 2026
Torna a Giovinazzo "Tesori d'Arte Sacra", il tour, in collaborazione con l'Info Point comunale rilancia le attività del nuovo anno con la aperture straordinarie delle chiese e rettorie del centro storico promosso dalla Fondazione Museo Diocesano d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo. Tema del percorso: "Ai piedi della Croce: i simulacri dei Sacri misteri".
Visitando i simulacri settecenteschi che costituiscono la processione del Venerdì Santo a Giovinazzo, con uno sguardo alle tecniche della statuaria del tempo, ci ritroveremo immersi in un suggestivo percorso storico-artistico senza perdere di vista il valore evocativo e la sacralità delle effigi cariche di quel pathos ancora capace di dialogare con la comunità.
Il primo appuntamento è fissato per domani, domenica 1° marzo, alle 17.30. Si parte della sede dell'Info Point turistico in piazza Umberto I. Il tour è gratuito per i possessori della card "Tesori d'Arte Sacra 2026", disponibile anche presso l'ufficio turistico.
Un itinerario da non perdere tra storia, arte e tradizione. Prenotazioni al 375565445 (anche Whatsapp).
