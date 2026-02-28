A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"

Torna a Giovinazzoil tour, in collaborazione con l'Info Point comunale rilancia le attività del nuovo anno con la aperture straordinarie delle chiese e rettorie del centro storico promosso dalla Fondazione Museo Diocesano d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo. Tema del percorso:Visitando i simulacri settecenteschi che costituiscono lacon uno sguardo alle tecniche della statuaria del tempo, ci ritroveremo immersi in un suggestivo percorso storico-artistico senza perdere di vista il valore evocativo e la sacralità delle effigi cariche di quel pathos ancora capace di dialogare con la comunità.Il primo appuntamento è fissato per domani, domenica 1° marzo, alle 17.30. Si parte della sede dell'Info Point turistico in piazza Umberto I. Il tour è gratuito per i possessori della carddisponibile anche presso l'ufficio turistico.Un itinerario da non perdere tra storia, arte e tradizione. Prenotazioni al 375565445 (anche Whatsapp).