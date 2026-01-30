Presentazione del Signore, da oggi il Triduo a Sant'Andrea

Lo avevamo già anticipato dalla nostre pagine: quest'oggi, 30 gennaio, inizia il Triduo di preparazione alla solennità della, che cadrà il 2 febbraio, giorno della candelora.Intenso il programma liturgico varato dallasotto la guida dell'assistente spirituale, pIl programma inizierà dunque oggi, venerdì 30 gennaio, e proseguirà anche sabato 31 gennaio a partire dalle 17.30: prima ci sarà la recita del Santo Rosario e la Preghiera alla Vergine all'interno della chiesa confraternale di Sant'Andrea, in via Cattedrale.Domenica 1° febbraio alle 17.30 è, come anticipato su queste pagine, è prevista sempre la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.00 ci sarà la liturgia della Parola, a conclusione del Triduo di preparazione.Il clou delle celebrazioni è fissato per lunedì 2 febbraio: alle 18.30, sempre all'interno di Sant'Andrea, ci sarà il rito della consacrazione alla Madonna dei bambini e della bambine, con la conseguente benedizione delle candele. A seguire vi sarà la suggestiva fiaccolata con l'effigie della Vergine che percorrerà i pochi metri che separano la chiesetta dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta.Infine, a partire dalle 19.00, si terrà in Cattedrale la celebrazione eucaristica con l'accoglienza dei nuovi confratelli ed il rinnovo annuale delle promesse. In caso di avverse condizioni meteo, tutto il programma della Candelora avverrà al chiuso in Cattedrale.