Adorazione Addolorata, celebrazione a Sant'Andrea

Ad officiarla sarà padre Pasquale Rago

Non si tratta di un momento riservato ai solima si tratta invece di un incontro con la comunità dei fedeli che vorrà sostare in preghiera dinnanzi al simulacro della Vergine Addolorata.Questa sera, 17 aprile, alle 19.30, all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, in via Cattedrale, si terrà la celebrazione eucaristica officiata da padre Pasquale Rago, assistente spirituale del pio sodalizio retto dal priore Gaetano Dagostino. Passata l'eco lunga della Settimana Santa, sarà un modo per ritrovarsi e riflettere insieme su quanto vissuto nel Venerdì di Passione e nel Venerdì Santo. La rettoria resterà aperta sin dal tardo pomeriggio affinché chiunque voglia, possa soffermarsi in preghiera.