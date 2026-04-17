Addolorata
Addolorata
Chiesa locale

Adorazione Addolorata, celebrazione a Sant'Andrea

Ad officiarla sarà padre Pasquale Rago

Giovinazzo - venerdì 17 aprile 2026
Non si tratta di un momento riservato ai soli confratelli di Maria SS della Purificazione, ma si tratta invece di un incontro con la comunità dei fedeli che vorrà sostare in preghiera dinnanzi al simulacro della Vergine Addolorata.

Questa sera, 17 aprile, alle 19.30, all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, in via Cattedrale, si terrà la celebrazione eucaristica officiata da padre Pasquale Rago, assistente spirituale del pio sodalizio retto dal priore Gaetano Dagostino. Passata l'eco lunga della Settimana Santa, sarà un modo per ritrovarsi e riflettere insieme su quanto vissuto nel Venerdì di Passione e nel Venerdì Santo. La rettoria resterà aperta sin dal tardo pomeriggio affinché chiunque voglia, possa soffermarsi in preghiera.
  • Confraternita della Purificazione
  • Addolorata
La Pinacoteca de Napoli e gli Infopoint di Molfetta e Giovinazzo fanno rete
17 aprile 2026 La Pinacoteca de Napoli e gli Infopoint di Molfetta e Giovinazzo fanno rete
Una giornata di formazione per i catechisti della Diocesi
17 aprile 2026 Una giornata di formazione per i catechisti della Diocesi
Altri contenuti a tema
In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese" Musica In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese" Si tratta dell'appuntamento che chiude il Settenario in onore dell'Addolorata. Domani, eccezionalmente, la processione
Processione dell'Addolorata spostata a domenica 29 marzo Religioni Processione dell'Addolorata spostata a domenica 29 marzo Autorizzata dalle autorità ecclesiastiche l'uscita nella domenica delle Palme
L'itinerario completo della processione dell'Addolorata a Giovinazzo Religioni L'itinerario completo della processione dell'Addolorata a Giovinazzo Liberata dalle reti protettive piazza Costantinopoli
Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo Religioni Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo Iniziano così i dieci giorni più intensi del calendario liturgico
Gerardo Placido a Giovinazzo con "La Passione secondo Matteo" Eventi e cultura Gerardo Placido a Giovinazzo con "La Passione secondo Matteo" Pièce teatrale alle 20.00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta
Al via il Settenario all'Addolorata: il programma completo a Giovinazzo Religioni Al via il Settenario all'Addolorata: il programma completo a Giovinazzo Si terrà all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Il 27 marzo la processione
Presentazione del Signore, da oggi il Triduo a Sant'Andrea Religioni Presentazione del Signore, da oggi il Triduo a Sant'Andrea Programma liturgico intenso voluto dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione
Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo Religioni Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo Triduo di preghiera in Sant'Andrea prima della Candelora
Manutenzione, chiuso il 17 aprile il sottopasso di via Bitonto
16 aprile 2026 Manutenzione, chiuso il 17 aprile il sottopasso di via Bitonto
Verde pubblico, abbattuto pino all'interno della scuola "San Giovanni Bosco " - VIDEO
16 aprile 2026 Verde pubblico, abbattuto pino all'interno della scuola "San Giovanni Bosco" - VIDEO
PVA: «Campionamenti verde evidenziano presenza oxyfluorfen»
16 aprile 2026 PVA: «Campionamenti verde evidenziano presenza oxyfluorfen»
Riaperto ingresso monumentale Istituto "Salvemini ": la soddisfazione di Gianni Camporeale
16 aprile 2026 Riaperto ingresso monumentale Istituto "Salvemini": la soddisfazione di Gianni Camporeale
Progetto in Mozambico, un concerto nella sala teatro del Convento dei Frati Cappuccini
16 aprile 2026 Progetto in Mozambico, un concerto nella sala teatro del Convento dei Frati Cappuccini
Intensificati i controlli della Polizia di Stato: identificate 563 persone
15 aprile 2026 Intensificati i controlli della Polizia di Stato: identificate 563 persone
Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta
15 aprile 2026 Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta
Glifosate nel verde? I risultati delle analisi e la risposta di Gaetano Depalo
15 aprile 2026 Glifosate nel verde? I risultati delle analisi e la risposta di Gaetano Depalo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.