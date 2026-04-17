Chiesa locale
Adorazione Addolorata, celebrazione a Sant'Andrea
Ad officiarla sarà padre Pasquale Rago
Giovinazzo - venerdì 17 aprile 2026
Non si tratta di un momento riservato ai soli confratelli di Maria SS della Purificazione, ma si tratta invece di un incontro con la comunità dei fedeli che vorrà sostare in preghiera dinnanzi al simulacro della Vergine Addolorata.
Questa sera, 17 aprile, alle 19.30, all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, in via Cattedrale, si terrà la celebrazione eucaristica officiata da padre Pasquale Rago, assistente spirituale del pio sodalizio retto dal priore Gaetano Dagostino. Passata l'eco lunga della Settimana Santa, sarà un modo per ritrovarsi e riflettere insieme su quanto vissuto nel Venerdì di Passione e nel Venerdì Santo. La rettoria resterà aperta sin dal tardo pomeriggio affinché chiunque voglia, possa soffermarsi in preghiera.
Questa sera, 17 aprile, alle 19.30, all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, in via Cattedrale, si terrà la celebrazione eucaristica officiata da padre Pasquale Rago, assistente spirituale del pio sodalizio retto dal priore Gaetano Dagostino. Passata l'eco lunga della Settimana Santa, sarà un modo per ritrovarsi e riflettere insieme su quanto vissuto nel Venerdì di Passione e nel Venerdì Santo. La rettoria resterà aperta sin dal tardo pomeriggio affinché chiunque voglia, possa soffermarsi in preghiera.