Religioni
Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo
Iniziano così i dieci giorni più intensi del calendario liturgico
Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026
Si chiuderà quest'oggi, 26 marzo, il Settenario alla Beata Maria Vergine Addolorata all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. I sette giorni di preghiera alla Madonna sono di fatto il prologo alla settimana più intensa dell'anno liturgico cattolica, che culminerà il 2 ed il 3 aprile con la celebrazione della Passione e Morte di Cristo e nella domenica di Pasqua, 5 aprile, con la celebrazione della Resurrezione.
Domani, 27 marzo, Venerdì di Passione, iniziano anche a Giovinazzo i cosiddetti riti della Settimana Santa, con la processione del simulacro dell'Addolorata per le vie della città.
Il programma varato dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago e con il coordinamento di padre Francesco Depalo, si concluderà sabato 28 marzo con il Concerto di Marce funebri a cura dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese".
Di seguito il promemoria per non perdervi nulla.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 26 E 27 MARZO
26 marzo in Cattedrale
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa e Settenario
Ore 18.00 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Santa Messa e Settenario
Venerdì 27 marzo - Venerdì di Passione
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Processione della Sacra Effigie della BMV Addolorata
ITINERARIO: Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Santa Maria degli Angeli, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via A.Gioia, via De Preclosis, via Bitonto, via Toselli, via Manzoni (sosta). Ripresa da: via Bisanzio Lupis, via De Preclosis, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazzetta delle Rimembranze e passaggio dal Calvario. Parte finale da: via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, via Cattedrale sino al rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.
Sabato 28 marzo
Ore 20.00 in Cattedrale
Gran Concerto di Marce Funebri a cura dell'Orchestra di Fiati scuola "Filippo Cortese"
Programma: "Requiem" di Mozart; "Messa Requiem" di Verdi; "Stabat Mater" di Rossini; "U conzasigge" di Valente; "Tramonto tragico" di Inglese; "L'Addolorata" di Sibilano.
Domani, 27 marzo, Venerdì di Passione, iniziano anche a Giovinazzo i cosiddetti riti della Settimana Santa, con la processione del simulacro dell'Addolorata per le vie della città.
Il programma varato dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago e con il coordinamento di padre Francesco Depalo, si concluderà sabato 28 marzo con il Concerto di Marce funebri a cura dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese".
Di seguito il promemoria per non perdervi nulla.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 26 E 27 MARZO
26 marzo in Cattedrale
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa e Settenario
Ore 18.00 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Santa Messa e Settenario
Venerdì 27 marzo - Venerdì di Passione
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Processione della Sacra Effigie della BMV Addolorata
ITINERARIO: Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Santa Maria degli Angeli, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via A.Gioia, via De Preclosis, via Bitonto, via Toselli, via Manzoni (sosta). Ripresa da: via Bisanzio Lupis, via De Preclosis, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazzetta delle Rimembranze e passaggio dal Calvario. Parte finale da: via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, via Cattedrale sino al rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.
Sabato 28 marzo
Ore 20.00 in Cattedrale
Gran Concerto di Marce Funebri a cura dell'Orchestra di Fiati scuola "Filippo Cortese"
Programma: "Requiem" di Mozart; "Messa Requiem" di Verdi; "Stabat Mater" di Rossini; "U conzasigge" di Valente; "Tramonto tragico" di Inglese; "L'Addolorata" di Sibilano.