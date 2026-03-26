Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo

Si chiuderà quest'oggi, 26 marzo, ilall'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. I sette giorni di preghiera alla Madonna sono di fatto il prologo alla settimana più intensa dell'anno liturgico cattolica, che culminerà il 2 ed il 3 aprile con la celebrazione della Passione e Morte di Cristo e nella domenica di Pasqua, 5 aprile, con la celebrazione della Resurrezione.Domani, 27 marzo, Venerdì di Passione, iniziano anche a Giovinazzo i cosiddetti riti della Settimana Santa, con la processione del simulacro dell'Addolorata per le vie della città.Il programma varato dallasotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago e con il coordinamento di padre Francesco Depalo, si concluderà sabato 28 marzo con il Concerto di Marce funebri a cura dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese".Di seguito il promemoria per non perdervi nulla.Ore 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Santa Messa e SettenarioOre 18.00 - Santo RosarioOre 18.30 - Santa Messa e SettenarioOre 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Santa MessaOre 11.00 - Santa MessaOre 18.30 - Processione della Sacra Effigie della BMV AddolorataOre 20.00 in CattedraleGran Concerto di Marce Funebri a cura dell'Orchestra di Fiati scuola "Filippo Cortese"Programma: "Requiem" di Mozart; "Messa Requiem" di Verdi; "Stabat Mater" di Rossini; "U conzasigge" di Valente; "Tramonto tragico" di Inglese; "L'Addolorata" di Sibilano.