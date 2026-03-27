Religioni
Processione dell'Addolorata spostata a domenica 29 marzo
Autorizzata dalle autorità ecclesiastiche l'uscita nella domenica delle Palme
Giovinazzo - venerdì 27 marzo 2026 13.37
A causa delle avverse condizioni meteo e per via di un quadro climatico del tutto incerto, la processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata a Giovinazzo è stata rinviata a domenica 29 marzo alle ore 17.00.
Lo ha comunicato la Confraternita di Maria SS della Purificazione in accordo con la guida spirituale, padre Pasquale Rago.
L'autorizzazione allo spostamento nella Domenica delle Palme - come procedura vuole - è arrivata dalle autorità ecclesiastiche diocesane, come accaduto per il medesimo rito in programma alle 15.00 di oggi a Molfetta.
Giovinazzo vivrà dunque una settimana intensissima: domenica il rito della benedizione della Palme e le sante messe; quindi la processione dell'Addolorata per le via della città. Lunedì 30 marzo l'incontro della Madonna col Figlio crocifisso nell'antico rito della cosiddetta "Madonna sotto l'Organo" e la Via Crucis cittadina organizzata dalla Parrocchia Maria SS Immacolata. Giovedì 2 aprile vi saranno la Messa in Coena Domini e gli Altari della Reposizione, con le confraternite impegnate anche in allestimenti scenici nelle rettorie, ed a chiudere il Venerdì Santo, 3 aprile, avrà luogo la processione dei Misteri.
Lo ha comunicato la Confraternita di Maria SS della Purificazione in accordo con la guida spirituale, padre Pasquale Rago.
L'autorizzazione allo spostamento nella Domenica delle Palme - come procedura vuole - è arrivata dalle autorità ecclesiastiche diocesane, come accaduto per il medesimo rito in programma alle 15.00 di oggi a Molfetta.
Giovinazzo vivrà dunque una settimana intensissima: domenica il rito della benedizione della Palme e le sante messe; quindi la processione dell'Addolorata per le via della città. Lunedì 30 marzo l'incontro della Madonna col Figlio crocifisso nell'antico rito della cosiddetta "Madonna sotto l'Organo" e la Via Crucis cittadina organizzata dalla Parrocchia Maria SS Immacolata. Giovedì 2 aprile vi saranno la Messa in Coena Domini e gli Altari della Reposizione, con le confraternite impegnate anche in allestimenti scenici nelle rettorie, ed a chiudere il Venerdì Santo, 3 aprile, avrà luogo la processione dei Misteri.