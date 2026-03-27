Processione dell'Addolorata spostata a domenica 29 marzo

A causa delle avverse condizioni meteo e per via di un quadro climatico del tutto incerto, la processione del simulacro dellaè stata rinviata aLo ha comunicato laL'autorizzazione allo spostamento nella Domenica delle Palme - come procedura vuole - è arrivata dalle autorità ecclesiastiche diocesane, come accaduto per il medesimo rito in programma alle 15.00 di oggi a Molfetta.Giovinazzo vivrà dunque una settimana intensissima: domenica il rito della benedizione della Palme e le sante messe; quindi la processione dell'Addolorata per le via della città. Lunedì 30 marzo l'incontro della Madonna col Figlio crocifisso nell'antico rito della cosiddetta "Madonna sotto l'Organo" e la Via Crucis cittadina organizzata dalla Parrocchia Maria SS Immacolata. Giovedì 2 aprile vi saranno la Messa in Coena Domini e gli Altari della Reposizione, con le confraternite impegnate anche in allestimenti scenici nelle rettorie, ed a chiudere il Venerdì Santo, 3 aprile, avrà luogo la processione dei Misteri.