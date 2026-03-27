L'itinerario completo della processione dell'Addolorata a Giovinazzo

Inizia oggi la settimana più importante dell'anno liturgico cattolico. Il Venerdì di Passione a Giovinazzo vivrà il suo clou con la processione del simulacro dellache attraverserà le strade cittadine sulle spalle dei portatori della, guidata dal priore, Gaetano Dagostino.Ottima notizia per i fedeli, che hanno visto nelle scorse ore la rimozione delle reti di protezione del cantiere ormai agli sgoccioli per il ribasolamento diPrima della processione la giornata del Venerdì di Passione vivrà alcuni momenti liturgici estremamente importanti all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Alle 8.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, seguito alle 9.00 dalla Santa Messa. Anche alle ore 11.00 vi sarà una nuova celebrazione eucaristica.Alle 18.30 fedeli e portatori si riuniranno quindi in piazza Duomo e dalla Concattedrale vi sarà l'uscita della sacra effigie dell'Addolorata. Il corteo processionale, accompagnato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo percorrerà il seguente itinerario: