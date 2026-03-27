La processione dell'Addolorata nel borgo antico. <span>Foto Gianluca Battista</span>
La processione dell'Addolorata nel borgo antico. Foto Gianluca Battista
Religioni

L'itinerario completo della processione dell'Addolorata a Giovinazzo

Liberata dalle reti protettive piazza Costantinopoli

Giovinazzo - venerdì 27 marzo 2026
Inizia oggi la settimana più importante dell'anno liturgico cattolico. Il Venerdì di Passione a Giovinazzo vivrà il suo clou con la processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata, che attraverserà le strade cittadine sulle spalle dei portatori della Confraternita di Maria SS della Purificazione, guidata dal priore, Gaetano Dagostino.
Ottima notizia per i fedeli, che hanno visto nelle scorse ore la rimozione delle reti di protezione del cantiere ormai agli sgoccioli per il ribasolamento di piazza Costantinopoli.
Prima della processione la giornata del Venerdì di Passione vivrà alcuni momenti liturgici estremamente importanti all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Alle 8.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, seguito alle 9.00 dalla Santa Messa. Anche alle ore 11.00 vi sarà una nuova celebrazione eucaristica.

L'ITINERARIO COMPLETO
Alle 18.30 fedeli e portatori si riuniranno quindi in piazza Duomo e dalla Concattedrale vi sarà l'uscita della sacra effigie dell'Addolorata. Il corteo processionale, accompagnato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo percorrerà il seguente itinerario:
uscita dalla Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Santa Maria degli Angeli, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via A.Gioia, via De Preclosis, via Bitonto, via Toselli, via Manzoni (sosta). Ripresa da: via Bisanzio Lupis, via De Preclosis, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazzetta delle Rimembranze e passaggio dal Calvario. Parte finale da: via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, via Cattedrale sino al rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.
  • Confraternita della Purificazione
  • Processione Addolorata
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