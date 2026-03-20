Religioni
Al via il Settenario all'Addolorata: il programma completo a Giovinazzo
Si terrà all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Il 27 marzo la processione
Giovinazzo - venerdì 20 marzo 2026
Parte ufficialmente quest'oggi, 20 marzo, il cammino di fede e pietà popolare che culminerà venerdì 3 aprile con la processione dei Misteri a Giovinazzo. Si entra così nel vivo del periodo quaresimale, per essere introdotti alla Settimana di Passione e quindi alla Settimana Santa ed al Triduo Pasquale, molto sentito alle nostre latitudini. Da oggi sino al 26 marzo, all'interno della Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta, si terrà il Settenario alla Beata Vergine Addolorata. Il calendario liturgico è stato, come di consueto, stilato dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, che si alternerà nelle celebrazioni all'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo. Di seguito il programma completo del Settenario e di alcuni eventi che porteranno alla processione del Venerdì di Passione, in programma il 27 marzo.
IL PROGRAMMA COMPLETO DAL 20 AL 28 MARZO
Dal 20 al 26 marzo in Cattedrale
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa e Settenario
Ore 18.00 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Santa Messa e Settenario
Sabato 21 marzo
Ore 20.00 in Cattedrale
Rappresentazione teatrale "Il Vangelo secondo Matteo" per la regia di Gerardo Placido
Domenica 22 marzo
Ore 10.00 - Santa Messa
Venerdì 27 marzo - Venerdì di Passione
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Processione della Sacra Effigie della BMV Addolorata
ITINERARIO: Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Santa Maria degli Angeli, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via A.Gioia, via De Preclosis, via Bitonto, via Toselli, via Manzoni (sosta). Ripresa da: via Bisanzio Lupis, via De Preclosis, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazzetta delle Rimembranze e passaggio dal Calvario. Parte finale da: via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, via Cattedrale sino al rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.
Sabato 28 marzo
Ore 20.00 in Cattedrale
Gran Concerto di Marce Funebri a cura dell'Orchestra di Fiati scuola "Filippo Cortese"
Programma: "Requiem" di Mozart; "Messa Requiem" di Verdi; "Stabat Mater" di Rossini; "U conzasigge" di Valente; "Tramonto tragico" di Inglese; "L'Addolorata" di Sibilano.
IL PROGRAMMA COMPLETO DAL 20 AL 28 MARZO
Dal 20 al 26 marzo in Cattedrale
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa e Settenario
Ore 18.00 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Santa Messa e Settenario
Sabato 21 marzo
Ore 20.00 in Cattedrale
Rappresentazione teatrale "Il Vangelo secondo Matteo" per la regia di Gerardo Placido
Domenica 22 marzo
Ore 10.00 - Santa Messa
Venerdì 27 marzo - Venerdì di Passione
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Processione della Sacra Effigie della BMV Addolorata
ITINERARIO: Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Santa Maria degli Angeli, passaggio in piazza Vittorio Emanuele II, via A.Gioia, via De Preclosis, via Bitonto, via Toselli, via Manzoni (sosta). Ripresa da: via Bisanzio Lupis, via De Preclosis, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazzetta delle Rimembranze e passaggio dal Calvario. Parte finale da: via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, via Cattedrale sino al rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.
Sabato 28 marzo
Ore 20.00 in Cattedrale
Gran Concerto di Marce Funebri a cura dell'Orchestra di Fiati scuola "Filippo Cortese"
Programma: "Requiem" di Mozart; "Messa Requiem" di Verdi; "Stabat Mater" di Rossini; "U conzasigge" di Valente; "Tramonto tragico" di Inglese; "L'Addolorata" di Sibilano.