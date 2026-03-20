Al via il Settenario all'Addolorata: il programma completo a Giovinazzo

Parte ufficialmente quest'oggi, 20 marzo, il cammino di fede e pietà popolare che culminerà venerdì 3 aprile con la processione dei Misteri a Giovinazzo. Si entra così nel vivo del periodo quaresimale, per essere introdotti alla Settimana di Passione e quindi alla Settimana Santa ed al Triduo Pasquale, molto sentito alle nostre latitudini. Da oggi sino al 26 marzo, all'interno della Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta, si terrà il Settenario alla Beata Vergine Addolorata. Il calendario liturgico è stato, come di consueto, stilato dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, che si alternerà nelle celebrazioni all'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo. Di seguito il programma completo del Settenario e di alcuni eventi che porteranno alla processione del Venerdì di Passione, in programma il 27 marzo.Dal 20 al 26 marzo in CattedraleOre 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Santa Messa e SettenarioOre 18.00 - Santo RosarioOre 18.30 - Santa Messa e SettenarioOre 20.00 in CattedraleRappresentazione teatrale "Il Vangelo secondo Matteo" per la regia di Gerardo PlacidoOre 10.00 - Santa MessaOre 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Santa MessaOre 11.00 - Santa MessaOre 18.30 - Processione della Sacra Effigie della BMV AddolorataOre 20.00 in CattedraleGran Concerto di Marce Funebri a cura dell'Orchestra di Fiati scuola "Filippo Cortese"Programma: "Requiem" di Mozart; "Messa Requiem" di Verdi; "Stabat Mater" di Rossini; "U conzasigge" di Valente; "Tramonto tragico" di Inglese; "L'Addolorata" di Sibilano.