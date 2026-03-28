In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese"

Si terrà questa sera, sabato 28 marzo, ilall'interno della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta. A curarlo ladel Priore Gaetano Dagostino, sotto la guida dell'assistente spirituale padre Pasquale Rago. Si tratta, secondo tradizione, di un evento a corollario del Settenario in onore dell'Addolorata.Ad esibirsi, a partire dalle ore 20.00, sarà l'che proporrà un repertorio che spazierà da Mozart a Verdi, da Rossini a Valente, chiudendo con i componimenti di Inglese e Sibilano. L'ingresso ovviamente è libero sin dal termine della celebrazione vespertina delle 18.30.La processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata avrà eccezionalmente luogo invece domani, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 17.00.