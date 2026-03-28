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Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Foto Gianluca Battista
Musica

In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese"

Si tratta dell'appuntamento che chiude il Settenario in onore dell'Addolorata. Domani, eccezionalmente, la processione

Giovinazzo - sabato 28 marzo 2026
Si terrà questa sera, sabato 28 marzo, il Gran Concerto di marce funebri all'interno della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta. A curarlo la Confraternita di Maria SS della Purificazione del Priore Gaetano Dagostino, sotto la guida dell'assistente spirituale padre Pasquale Rago. Si tratta, secondo tradizione, di un evento a corollario del Settenario in onore dell'Addolorata.

Ad esibirsi, a partire dalle ore 20.00, sarà l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" che proporrà un repertorio che spazierà da Mozart a Verdi, da Rossini a Valente, chiudendo con i componimenti di Inglese e Sibilano. L'ingresso ovviamente è libero sin dal termine della celebrazione vespertina delle 18.30.
La processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata avrà eccezionalmente luogo invece domani, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 17.00.
  • Confraternita della Purificazione
  • Orchestra di Fiati Filippo Cortese
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