Musica
In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese"
Si tratta dell'appuntamento che chiude il Settenario in onore dell'Addolorata. Domani, eccezionalmente, la processione
Giovinazzo - sabato 28 marzo 2026
Si terrà questa sera, sabato 28 marzo, il Gran Concerto di marce funebri all'interno della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta. A curarlo la Confraternita di Maria SS della Purificazione del Priore Gaetano Dagostino, sotto la guida dell'assistente spirituale padre Pasquale Rago. Si tratta, secondo tradizione, di un evento a corollario del Settenario in onore dell'Addolorata.
Ad esibirsi, a partire dalle ore 20.00, sarà l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" che proporrà un repertorio che spazierà da Mozart a Verdi, da Rossini a Valente, chiudendo con i componimenti di Inglese e Sibilano. L'ingresso ovviamente è libero sin dal termine della celebrazione vespertina delle 18.30.
La processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata avrà eccezionalmente luogo invece domani, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 17.00.
Ad esibirsi, a partire dalle ore 20.00, sarà l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" che proporrà un repertorio che spazierà da Mozart a Verdi, da Rossini a Valente, chiudendo con i componimenti di Inglese e Sibilano. L'ingresso ovviamente è libero sin dal termine della celebrazione vespertina delle 18.30.
La processione del simulacro della Beata Maria Vergine Addolorata avrà eccezionalmente luogo invece domani, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 17.00.