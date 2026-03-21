Gerardo Placido a Giovinazzo con "La Passione secondo Matteo"

Nell'ambito del fitto programma di eventi liturgici e popolari in preparazione alla Pasqua, laguidata da Gaetano Dagostino, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, ha previsto per questa sera, sabato 21 marzo, un momento a metà strada tra fede e cultura.Alle 20.00, all'interno dellasi terra la rappresentazione teatraleper la regia di. I testi sono tratti dagli scritti di don Tonino Bello e l'attore ed autore pugliese ha voluto ripercorrere i momenti della Passione e Morte di Cristo con uno sguardo differente, ma molto forte, molto efficace.Oltre a Gerardo Placido, saranno in scena Massimiliano Messere, Giuseppe Marcotrigiano, Guido Manfredi e Padre Francesco Depalo, amministratore della parrocchia Concattedrale, che si è nuovamente messo in gioco dopo la positiva esperienza della scorsa estate.Ad scandire i tempi della pièce ci sarà il coro parrocchiale diretto dal M° Giuseppe Piccininni. L'ingresso è gratuito al termine della messa vespertina e del Settenario sino ad esaurimento posti.