Recital Gerardo Placido. <span>Foto Marzia Morva</span>
Recital Gerardo Placido. Foto Marzia Morva
Eventi e cultura

Gerardo Placido a Giovinazzo con "La Passione secondo Matteo"

Pièce teatrale alle 20.00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta

Giovinazzo - sabato 21 marzo 2026
Nell'ambito del fitto programma di eventi liturgici e popolari in preparazione alla Pasqua, la Confraternita di Maria SS della Purificazione, guidata da Gaetano Dagostino, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, ha previsto per questa sera, sabato 21 marzo, un momento a metà strada tra fede e cultura.

Alle 20.00, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, si terra la rappresentazione teatrale "La Passione secondo Matteo" per la regia di Gerardo Placido (nella foto nel recital sulla Madonna di Corsignano, ndr). I testi sono tratti dagli scritti di don Tonino Bello e l'attore ed autore pugliese ha voluto ripercorrere i momenti della Passione e Morte di Cristo con uno sguardo differente, ma molto forte, molto efficace.

Oltre a Gerardo Placido, saranno in scena Massimiliano Messere, Giuseppe Marcotrigiano, Guido Manfredi e Padre Francesco Depalo, amministratore della parrocchia Concattedrale, che si è nuovamente messo in gioco dopo la positiva esperienza della scorsa estate.
Ad scandire i tempi della pièce ci sarà il coro parrocchiale diretto dal M° Giuseppe Piccininni. L'ingresso è gratuito al termine della messa vespertina e del Settenario sino ad esaurimento posti.
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