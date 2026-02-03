In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO

19 foto Candelora 2026

Tutte le parrocchie giovinazzesi hanno celebrato ieri sera, 2 febbraio, la Candelora, solennità della Chiesa Cattolica che ricorda la, che per i costumi ebraici rientrava così in società dopo il parto.Il rito più significativo, come da tradizione, si è svolto dapprima all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, con la benedizione delle candele e dei ceri, simbolo dellache viene nel mondo ad indicare la via e la verità unica. A benedire i bimbi e le bimbe, affidandoli alla Vergine della Purificazione, ed i ceri è stato, assistente spirituale della Confraternita di Maria SS della Purificazione, al termine di un intenso triduo partito il 30 gennaio. Toccante il rito in cui sono state consegnate le candele benedette ai piccoli ed alle piccole dal Priore, Gaetano Dagostino (in foto in home).Quindi, a seguire, una breve processione ha portato l'effigie della Madonna col Bambino all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, doveha presieduto la messa solenne, durante cui sono state rinnovate le promesse di confratelli e consorelle e sono stati accolti i nuovi adepti. Con lui, per la Settimana dedicata ai seminaristi, anche Gabriele da Galatone e Immanuel, nigeriano, al terzo anno di Seminario.Tradizione certamente, ma soprattutto fede ed atto di affidamento a Colui il quale porta la Luce nel mondo, la luce della pace, dell'amore incondizionato che dovrebbe guidare l'azione di ogni buon cristiano. La Luce di Cristo scardina le tenebre del male, squarcia il buio dell'egoismo, della sopraffazione, della violenza ed indica la strada da percorrere senza esitazioni per la fratellanza tra gli uomini. La Candelora, al di là di ogni ritualità, è tutto questo.Nelle nostre foto alcuni momenti della benedizione, della traslazione dell'effigie e della Santa Messa.