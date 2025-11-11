Bimbi rumeni in visita al laboratorio Pro Loco. <span>Foto Pro Loco Giovinazzo </span>
Bimbi rumeni in visita al laboratorio Pro Loco. Foto Pro Loco Giovinazzo
Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi”

Venerdì, 31 ottobre, la Pro Loco Giovinazzo ha accolto nella sala in dotazione all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, una delegazione di docenti e di studenti provenienti da una scuola della Romania in visita nell'ambito di uno scambio culturale "Erasmus".

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di far vivere un momento suggestivo di rievocazione del nostro Corteo Storico. Gli studenti sono stati accolti da suoni medievali: rulli di tamburi, arricchiti dai ritmi dei tamburelli.
Nella sala decorata con armi, elmi e abiti medioevali e tardorinascimentali, è stata raccontata la storia del nostro Corteo, arricchita da informazioni anche sugli stemmi delle nostre famiglie nobiliari; per rendere più allegro e dinamico il momento gli studenti hanno indossato gli abiti rivivendo i diversi ruoli, dal duca alla duchessa, dai crociati ai nobili del tempo.

Raccontare la storia del Corteo e il suo significato a studenti stranieri, ma anche locali, ha permesso di comprendere quanto lavoro, ancora, attende la Pro Loco al fine di colmare la poca conoscenza del nostro patrimonio immateriale, il cui inestimabile valore deve essere trasmesso alle nostre generazioni.

La Pro Loco, pertanto, ha in programma di avviare attività di promozione di questo patrimonio identitario della città di Giovinazzo.
