Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo

La statua della Vergine, la più antica a Giovinazzo, ha visto completarsi il restauro di una cifra d'argento

Giovinazzo - domenica 14 settembre 2025 13.07
Questa sera, domenica 14 settembre, alle ore 19.00, sarà officiata nella Concattedrale di Santa Maria Assunta da padre Francesco Depalo una santa messa in onore della Madonna Addolorata.
Sarà presente al rito vespertino una rappresentanza folta della Confraternita del SS Sacramento, pio sodalizio guidato da Nicola Gargliardi, che nei mesi scorsi ha fatto realizzare e completare il restauro di una cifra d'argento risalente ai primi anni del '900 che farà da cornice alla prima sacra effigie dell'Addolorata portata in processione a Giovinazzo.

In via San Giacomo, angolo Spirito Santo, invece, l'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine celebrerà la solennità dell'Esaltazione della Santa Croce. Santa messa alle 19.00 presieduta dal padre spirituale, padre Pasquale Rago. Al termine della celebrazione eucaristca, meditazione sul tema "Il mistero della salvezza della Croce attraverso i personaggi con cui Gesù ha dialogato nelle ultime ore della vita terrena".
