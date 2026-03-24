Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale

Successo di pubblico per ildel corodiretti da(soprano), accompagnati al pianoforte daandato in scena domenica scorsa, 22 marzo, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, nel cuore del centro storico giovinazzese.Il programma di sala ha spaziato da "Anima Christi" di M. Frisina ad "Evening rise" di un anonimo. Nel mezzo le note di "O sacrum convicium" di L.Perosi, passando per il Laudario di Cortona 91, di cui sono state proposte in due riprese le laudi IV, VI, VII ed VIII. Intensa l'esibizione dello "Stabat Mater" di Z. Kodaly, così come il richiamo alla corale "Signore dolce volto" di J.S. Bach.Passaggi interessanti per il passaggio alla musica di Pergolesi, col suo "Vidit suum" dallo "Stabat Mater", così come l'"O bone Jesu" di Giovanni Pierluigi da Palestrina."Libera me domine" di Gabriel Faurè è stato il viatico per il finale con un doppio brano dall'infinito e meraviglioso repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart: dapprima l'esibizione nella "Lacrimosa" dal Requiem e poi l'"Ave verum corpus".Si è trattato del primo appuntamento a corollario degli eventi liturgici dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine in questa settimana di Passione e poi nella Settimana Santa. Tutto sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, grande appassionato di musica sacra.