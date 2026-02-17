Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale

Col mercoledì delle Ceneri inizierà di fatto la, il periodo centrale dell'anno liturgico, probabilmente, con l'Avvento, il più importante per la Chiesa Cattolica.Se tutto ciò è vero, lo è ancor di più alle nostre latitudini, visto l'impegno di confraternite e pii sodalizi ed il sentire comune.Alla mezzanotte tra il 17 ed il 18 febbraio, l'darà di fatto inizio alla Quaresima concome è ormai tradizione da diversi anni. Non solo un gesto simbolico, ma sostanza, un passaggio tra il periodo carnevalesco più spensierato, alla riflessione interiore ed alla preghiera (per coloro che credono) che condurranno alla Settimana di Passione e poi a quella Santa alla fine di marzo ed agli inizi di aprile.