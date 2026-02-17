La grande croce dell'Arciconfraternita del Carmine. <span>Foto Saverio Amorisco</span>
Religioni

Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale

Inizia così il periodo penitenziale in vista della Pasqua

Giovinazzo - martedì 17 febbraio 2026
Col mercoledì delle Ceneri inizierà di fatto la Quaresima 2026, il periodo centrale dell'anno liturgico, probabilmente, con l'Avvento, il più importante per la Chiesa Cattolica.
Se tutto ciò è vero, lo è ancor di più alle nostre latitudini, visto l'impegno di confraternite e pii sodalizi ed il sentire comune.

Alla mezzanotte tra il 17 ed il 18 febbraio, l'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine darà di fatto inizio alla Quaresima con l'accensione della grande croce su via Cattedrale, come è ormai tradizione da diversi anni. Non solo un gesto simbolico, ma sostanza, un passaggio tra il periodo carnevalesco più spensierato, alla riflessione interiore ed alla preghiera (per coloro che credono) che condurranno alla Settimana di Passione e poi a quella Santa alla fine di marzo ed agli inizi di aprile.
Altri contenuti a tema
