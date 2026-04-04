Piazza Benedettine. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Piazza Benedettine. Foto Gianluca Battista
Religioni

Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto"

Musica e preghiera si fonderanno in un evento unico nel suo genere

Giovinazzo - sabato 4 aprile 2026 13.19
Religione e musica, fede e arte si fonderanno in un evento unico nel suo genere a Giovinazzo.
Questa sera, alle 18.30, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista in piazza Benedettine, si terrà il Compianto su Cristo Morto "in concerto", organizzato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.

Considerando la discesa di Gesù agli Inferi, saranno proposte riflessioni sui sentimenti dei discepoli e di Maria, nella ore che vengono definite di "sospensione" tra la sua morte e la resurrezione. Quindi l'azione paraliturgica sarà accompagnata dalla musica, più volte definita da grandi teologi una preghiera in note. Il soprano sarà Lucia de Bari, il tenore Carlo Masellis e saranno accompagnati al pianoforte da Fabio D'Amato ed al violino da Elena D'Amato. Un viatico di notevole spessore, spirituale ed artistico, prima delle veglie pasquali della sera.
  • Arciconfraternita Maria SS del Carmine
  • Sabato Santo Giovinazzo
Pasquetta col sole su Giovinazzo
6 aprile 2026 Pasquetta col sole su Giovinazzo
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
Altri contenuti a tema
Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari La Notte Santa è il centro della liturgia cattolica
Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine Chiesa locale Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine Intenso il Triduo di Passione e Morte di Gesù Cristo all'interno della chiesa di San Giovanni Battista
Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale Musica Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale L'evento musicale era inserito nel cartellone dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
A San Giovanni Battista c'è il Concerto quaresimale "Anima Christi" Musica A San Giovanni Battista c'è il Concerto quaresimale "Anima Christi" Appuntamento alle 19.45 nella chiesa di piazza Benedettine
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale Inizia così il periodo penitenziale in vista della Pasqua
San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo Il 3 febbraio nella Chiesa di San Giovanni Battista
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Musica Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Ieri sera, 15 settembre, il concerto all'interno della rettoria di San Giovanni Battista
Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo Chiesa locale Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo La statua della Vergine, una delle più antiche a Giovinazzo, ha visto completarsi il restauro di una cifra d'argento
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
5 aprile 2026 A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
5 aprile 2026 La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
5 aprile 2026 Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
4 aprile 2026 Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
4 aprile 2026 TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
4 aprile 2026 Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza
3 aprile 2026 Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza
Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo
3 aprile 2026 Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.