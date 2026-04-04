Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto"

Religione e musica, fede e arte si fonderanno in un evento unico nel suo genere a Giovinazzo.Questa sera, alle 18.30, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista in piazza Benedettine, si terrà ilorganizzato dall'sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.Considerando la discesa di Gesù agli Inferi, saranno proposte riflessioni sui sentimenti dei discepoli e di Maria, nella ore che vengono definite di "sospensione" tra la sua morte e la resurrezione. Quindi l'azione paraliturgica sarà accompagnata dalla musica, più volte definita da grandi teologi una preghiera in note. Il soprano sarà Lucia de Bari, il tenore Carlo Masellis e saranno accompagnati al pianoforte da Fabio D'Amato ed al violino da Elena D'Amato. Un viatico di notevole spessore, spirituale ed artistico, prima delle veglie pasquali della sera.