Piazza Benedettine. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Piazza Benedettine. Foto Gianluca Battista
Musica

A San Giovanni Battista c'è il Concerto quaresimale "Anima Christi"

Appuntamento alle 19.45 nella chiesa di piazza Benedettine

Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026 10.25
Il programma quaresimale di eventi, liturgici, popolari e culturali, dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, guidata dal priore Nino Marzella, si apre a Giovinazzo questa sera, 22 marzo, alle 19.45.

Nella chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, andrà in scena il "Concerto quaresimale Anima Christi" del coro Calliope e dei Pueri Cantores diretti da Anna Maria Stella Pansini (soprano), accompagnati al pianoforte da Valeria Scivetti. L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

Nelle prossime giornate vi illustreremo dalle nostre pagine l'articolato calendario di eventi liturgici in programma sino al 4 aprile, quando nella rettoria del centro storico, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, vi sarò il "Compianto su Cristo Morto" in concerto. Un momento dall'elevata dimensione spirituale che unirà musica e preghiera.
  • Arciconfraternita Maria SS del Carmine
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