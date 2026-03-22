A San Giovanni Battista c'è il Concerto quaresimale "Anima Christi"

Il programma quaresimale di eventi, liturgici, popolari e culturali, dell'guidata dal priore Nino Marzellasi apre a Giovinazzo questa sera, 22 marzo, alle 19.45.Nella chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, andrà in scena ildel coro Calliope e dei Pueri Cantores diretti da Anna Maria Stella Pansini (soprano), accompagnati al pianoforte da Valeria Scivetti. L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti.Nelle prossime giornate vi illustreremo dalle nostre pagine l'articolato calendario di eventi liturgici in programma sino al 4 aprile, quando nella rettoria del centro storico, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, vi sarò il "Compianto su Cristo Morto" in concerto. Un momento dall'elevata dimensione spirituale che unirà musica e preghiera.