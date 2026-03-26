Misteri Chiesa San Giovanni Battista. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Misteri Chiesa San Giovanni Battista. Foto Gianluca Battista
Chiesa locale

Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine

Intenso il Triduo di Passione e Morte di Gesù Cristo all'interno della chiesa di San Giovanni Battista

Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026
Sta per iniziare la parte più intensa dell'anno liturgico per i cattolici di tutto il mondo. Giovinazzo, così come altre località pugliesi, non fa eccezione e vive con grande trasporto, tra fede e tradizione, le giornate che precedono la Pasqua.
L'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, guidata dal priore Nino Marzella, ben coordinata dall'onnipresente Paolo Lasorsa, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago ha varato un calendario di eventi liturgici di grande spessore.
Si è partiti domenica 22 marzo con il concerto "Anima Christi" (qui la cronaca) e si proseguirà nei prossimi giorni. Di seguito il programma completo.

SETTIMANA SANTA A SAN GIOVANNI BATTISTA
Sabato 28 marzo
Ore 19.00 - Celebrazione vespertina della Domenica delle Palme.
Domenica 29 marzo
Ore 10.00 - Benedizione delle Palme sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a cura della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, con la partecipazione di alcune confraternite cittadine. Seguirà processione con ramoscelli d'ulivo e la santa messa della Domenica delle Palme in Cattedrale.
Giovedì Santo - 2 aprile
Ore 20.00 - Esposizione del simulacro di Gesù agonizzante.
Venerdì Santo - 3 aprile
Ore 16.30 - "Tre ore di agonia" - Le sette parole di Gesù in croce. La commemorazione della morte di Cristo secondo i brani evangelici. Accompagnamento musicale dell'associazione Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico.
Ore 20.00 - Processione dei Misteri per la città curata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione a cui parteciperanno tutti i pii sodalizi della città di Giovinazzo.
Sabato Santo - 4 aprile
Ore 18.30 - Compianto su Cristo Morto "in concerto". Riflessione sui sentimenti dei discepoli e di Maria nelle ore di sospensione tra la morte e la resurrezione di Gesù. I brani musicali a corredo dell'azione paraliturgica saranno eseguiti da Lucia de Bari (soprano), Carlo Masellis (tenore), Fabio D'Amato al pianoforte ed Elena D'Amato al violino.
  • Arciconfraternita Maria SS del Carmine
  • Settimana Santa Giovinazzo
Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo
26 marzo 2026 Si chiude il Settenario all'Addolorata. Venerdì 27 marzo la processione a Giovinazzo
ASI ed istituzione commissione, se ne parla nel Consiglio comunale di Giovinazzo
26 marzo 2026 ASI ed istituzione commissione, se ne parla nel Consiglio comunale di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale Musica Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale L'evento musicale era inserito nel cartellone dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
A San Giovanni Battista c'è il Concerto quaresimale "Anima Christi" Musica A San Giovanni Battista c'è il Concerto quaresimale "Anima Christi" Appuntamento alle 19.45 nella chiesa di piazza Benedettine
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale Religioni Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale Inizia così il periodo penitenziale in vista della Pasqua
San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo Religioni San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo Il 3 febbraio nella Chiesa di San Giovanni Battista
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Musica Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Ieri sera, 15 settembre, il concerto all'interno della rettoria di San Giovanni Battista
Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo La statua della Vergine, una delle più antiche a Giovinazzo, ha visto completarsi il restauro di una cifra d'argento
Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo Religioni Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo Celebrazioni ed eventi culturali dall'11 al 15 settembre a cura dell'Arciconfraternita del Carmine
Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista Religioni Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista L'effigie sarà esposta all'adorazione dei fedeli sino al 7 settembre
Malore in piscina, salvato dagli addetti. Il "grazie " di un utente della Netium Giovinazzo
25 marzo 2026 Malore in piscina, salvato dagli addetti. Il "grazie" di un utente della Netium Giovinazzo
Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni
25 marzo 2026 Referendum, Sollecito spiega la sua posizione e risponde agli attacchi delle opposizioni
Referendum, il comunicato congiunto delle forze di opposizione di Giovinazzo
25 marzo 2026 Referendum, il comunicato congiunto delle forze di opposizione di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, non è semplice
25 marzo 2026 AFP Giovinazzo, non è semplice
"Essere per esserci ", il libro del giovinazzese Picicco sarà presentato a Bari
25 marzo 2026 "Essere per esserci", il libro del giovinazzese Picicco sarà presentato a Bari
Verde pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
24 marzo 2026 Verde pubblico, Forza Giovinazzo risponde a PrimaVera Alternativa
Insetti e blatte, arriva l'ordinanza preventiva dell'amministrazione
24 marzo 2026 Insetti e blatte, arriva l'ordinanza preventiva dell'amministrazione
Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale
24 marzo 2026 Chiesa di San Giovanni Battista gremita per il concerto quaresimale
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.