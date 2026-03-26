Chiesa locale
Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
Intenso il Triduo di Passione e Morte di Gesù Cristo all'interno della chiesa di San Giovanni Battista
Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026
Sta per iniziare la parte più intensa dell'anno liturgico per i cattolici di tutto il mondo. Giovinazzo, così come altre località pugliesi, non fa eccezione e vive con grande trasporto, tra fede e tradizione, le giornate che precedono la Pasqua.
L'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, guidata dal priore Nino Marzella, ben coordinata dall'onnipresente Paolo Lasorsa, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago ha varato un calendario di eventi liturgici di grande spessore.
Si è partiti domenica 22 marzo con il concerto "Anima Christi" (qui la cronaca) e si proseguirà nei prossimi giorni. Di seguito il programma completo.
SETTIMANA SANTA A SAN GIOVANNI BATTISTA
Sabato 28 marzo
Ore 19.00 - Celebrazione vespertina della Domenica delle Palme.
Domenica 29 marzo
Ore 10.00 - Benedizione delle Palme sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a cura della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, con la partecipazione di alcune confraternite cittadine. Seguirà processione con ramoscelli d'ulivo e la santa messa della Domenica delle Palme in Cattedrale.
Giovedì Santo - 2 aprile
Ore 20.00 - Esposizione del simulacro di Gesù agonizzante.
Venerdì Santo - 3 aprile
Ore 16.30 - "Tre ore di agonia" - Le sette parole di Gesù in croce. La commemorazione della morte di Cristo secondo i brani evangelici. Accompagnamento musicale dell'associazione Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico.
Ore 20.00 - Processione dei Misteri per la città curata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione a cui parteciperanno tutti i pii sodalizi della città di Giovinazzo.
Sabato Santo - 4 aprile
Ore 18.30 - Compianto su Cristo Morto "in concerto". Riflessione sui sentimenti dei discepoli e di Maria nelle ore di sospensione tra la morte e la resurrezione di Gesù. I brani musicali a corredo dell'azione paraliturgica saranno eseguiti da Lucia de Bari (soprano), Carlo Masellis (tenore), Fabio D'Amato al pianoforte ed Elena D'Amato al violino.
L'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, guidata dal priore Nino Marzella, ben coordinata dall'onnipresente Paolo Lasorsa, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago ha varato un calendario di eventi liturgici di grande spessore.
Si è partiti domenica 22 marzo con il concerto "Anima Christi" (qui la cronaca) e si proseguirà nei prossimi giorni. Di seguito il programma completo.
SETTIMANA SANTA A SAN GIOVANNI BATTISTA
Sabato 28 marzo
Ore 19.00 - Celebrazione vespertina della Domenica delle Palme.
Domenica 29 marzo
Ore 10.00 - Benedizione delle Palme sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a cura della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, con la partecipazione di alcune confraternite cittadine. Seguirà processione con ramoscelli d'ulivo e la santa messa della Domenica delle Palme in Cattedrale.
Giovedì Santo - 2 aprile
Ore 20.00 - Esposizione del simulacro di Gesù agonizzante.
Venerdì Santo - 3 aprile
Ore 16.30 - "Tre ore di agonia" - Le sette parole di Gesù in croce. La commemorazione della morte di Cristo secondo i brani evangelici. Accompagnamento musicale dell'associazione Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico.
Ore 20.00 - Processione dei Misteri per la città curata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione a cui parteciperanno tutti i pii sodalizi della città di Giovinazzo.
Sabato Santo - 4 aprile
Ore 18.30 - Compianto su Cristo Morto "in concerto". Riflessione sui sentimenti dei discepoli e di Maria nelle ore di sospensione tra la morte e la resurrezione di Gesù. I brani musicali a corredo dell'azione paraliturgica saranno eseguiti da Lucia de Bari (soprano), Carlo Masellis (tenore), Fabio D'Amato al pianoforte ed Elena D'Amato al violino.