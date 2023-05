La Touring Juvenatium lancia la IX edizione del Concorso di poesia dialettale

C'è tempo fino alle ore 20.00 del 12 giugno prossimo per presentare la domanda di iscrizione al(in foto una passata edizione) indetto dall'associazione culturalein collaborazione con la Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino e il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo.Il tema scelto quest'anno dal sodalizio guidato dal presidente Vito Fumai èed è un'ennesima occasione per ribadire l'amore dell'associazione per il vernacolo, ritenuto a giusta ragione un patrimonio da salvaguardare.«Il concorso - spiegano dalla sede di corso Amedeo d'Aosta - nato da un'idea dell'Associazione nove anni orsono, si è consolidato negli anni riscuotendo un crescente interesse, mantenendo viva la passione di promuovere, diffondere e valorizzare le nostre più autentiche radici e le tradizioni della cultura locale giovinazzese. Siamo convinti che ogni dialetto può essere considerato una lingua, magari "secondaria" perché circoscritta a una specifica area geografica. Ciò non toglie che anche la lingua dialettale locale abbia una sintassi, una grammatica, una fonologia e soprattutto una grande storia».Il bando di iscrizione è presente sul sito www.touringjuvenatium.it . La cerimonia di premiazione, fissata per il prossimo 29 luglio, sarà dunque occasione per celebrare la cultura popolare.