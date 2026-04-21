"Prodigiosa giovinezza", un libro su Gobetti presentato a Giovinazzo

Si intitolabiografia politica di Pietro Gobetti (Progedit) l'ultimo libro del, che ha curato una interessante monografia del giornalista e filosofo antifascista.Il testo sarà presentato a Giovinazzo questa sera, martedì 21 aprile, all'interno della Sala San Felice, a partire dalle ore 19.00. Dialogherà con l'autore il sindaco Michele Sollecito.Penna pungente, scopritore di talenti e antifascista tenace e intransigente, Piero Gobetti è stata una figura singolare nella storia politica e culturale italiana.La sua vita pubblica durò appena sette anni. Eppure, come scrisse Norberto Bobbio, si trattò di una "prodigiosa giovinezza".Il giovane Piero, partendo dalla sua Torino proletaria, meglio di altri intellettuali seppe leggere i grandi mutamenti in atto nel dopoguerra e intuire i pericoli legati all'avvento del fascismo come "autobiografia della nazione".Giovanni Capurso, attraverso un attento riesame degli scritti e delle fonti archivistiche, evidenzia alcuni aspetti del pensiero gobettiano che fino a oggi sono stati marginalizzati, come l'interesse per la "questione meridionale", nato dalla conoscenza di Gaetano Salvemini e del gruppo degli unitari, e come la sua attività editoriale coltivata fino al nuovo progetto, dopo le ripetute vessazioni del Prefetto e la definitiva chiusura del giornale "La Rivoluzione Liberale", di respiro europeo in Francia.A cent'anni dalla morte del giovane intellettuale l'autore ci consegna una personalità capace ancora di dialogare con i grandi temi del presente.