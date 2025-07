Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra"

presenta la IV Edizione diche si terrà da sabato 2 agosto a giovedì 7 agosto, a partire dalle ore 19.00, all'interno dello spazio recentemente rinominato "sportIVE", conosciuto come Oratorio San Giovanni Paolo II adiacente alla Parrocchia San Domenico (con ingresso da Corso P. Amedeo n.8).Lo scopo per cui la Touring Juvenatium organizza questa mostra-mercato è quello di promuovere e tramandare la cultura e la tradizione, valorizzare la creatività e l'innovazione, sostenere gli artigiani sensibilizzando il pubblico alla qualità del lavoro manuale.«Perché visitarla? - si legge in una nota dell'associazione guidata da- Per ammirare creazioni che raccontano storie di passione e identità. Per incontrare gli artigiani e conoscere le loro tecniche. Per vivere esperienze interattive e portare a casa un pezzo di arte "fatto a mano". Sostieni il valore del lavoro artigiano e lasciati ispirare da chi, con le proprie mani, trasforma la materia in emozione. L'artigianato non è passato: è futuro con radici!», è il manifesto conclusivo degli organizzatori.La rassegna è inserita nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025", varato dall'ente comunale.