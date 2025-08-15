Rinaldi alza la formella - Gamberemo 2025. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Rinaldi alza la formella - Gamberemo 2025. Foto Gianluca Battista
Vita di città

Sant'Agostino si conferma campione del Gamberemo: il racconto e le FOTO

Terzo successo consecutivo per i nerazzurri, che sono i primi a conquistare dieci vittorie nell'albo d'oro

Giovinazzo - venerdì 15 agosto 2025 2.25
Le facce stanche, quasi stravolte, ma felici.
Si è fatto festa ancora una volta sotto il "cupolone" giovinazzese: il rione Sant'Agostino ha vinto il suo decimo Gamberemo, il terzo consecutivo da quando il parroco è don Cesare Pisani che ha fatto sinora percorso netto.

Il Palio dei Rioni, organizzato per il trentaduesimo anno dalla Touring Juvenatium guidata da Vito Fumai, è stato combattuto sino alla frazione in canoa (ritorno al passato, non accadeva dal 2006) in cui Sant'Agostino ha superato la Concattedrale, in testa sino ad allora grazie alla straordinaria performance nella frazione con il remo di due ragazzi del Burundi.

Ma nel Gamberemo che ha cambiato spesso padrone, l'artiglio lo ha affondato l'Aquila a due teste di Sant'Agostino, che dopo la frazione in Cala Porto, grazie allo sforzo di Nicola Pansini, non ha più mollato la testa della classifica, sebbene l'Immacolata si sia battuta con estremo orgoglio sino alla fine. La classifica conclusiva recita: primo rione Sant'Agostino, secondi quelli dell'Immacolata, terzo San Domenico, quarta la Concattedrale ed ultima, purtroppo per la terza edizione di fila, San Giuseppe.

È stata una enorme festa di paese, con migliorie notevoli da parte degli organizzatori, dalla diretta della fase in mare sui maxischermi ad un audio più performante. La simpatia di Letizia Caccavo, Giangaetano Tortora e Giuseppe Dalbis ha fatto scorrere rapida l'attesa febbrile e la competizione si è rivelata avvincente. Nota di demerito, al solito, a coloro i quali hanno continuato ad attraversare il tracciato di gara ignari (o fregandosene) del pericolo a cui sottoponevano se stessi e gli atleti.

Bello vedere i sacerdoti coinvolti, festanti, un aspetto da non trascurare, perché è il sintomo evidente di quanto gli oratori continuino ad essere fucine per rapporti umani sani, luoghi di crescita e condivisione. Un plauso infine al capitano di Sant'Agostino, il pacato Matteo Rinaldi, commosso al traguardo, ma sempre sportivo nei confronti di chi ha perso.

L'appuntamento è dunque al 2026 con la 33ª edizione, magari da pubblicizzare meglio oltre i confini cittadini. E sarà ancora battaglia per conquistare l'ambita formella. Per ora gode solo un quartiere, come è giusto sia in un Palio vero, ed all'ombra della cupola di Sant'Agostino in tanti hanno fatto festa sino a tardi.
Vi raccontiamo questa serata attraverso la nostra galleria fotografica.
68 fotoGamberemo 2025 - tutte le emozioniGianluca Battista
Gamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioniGamberemo 2025 - tutte le emozioni
  • Touring Juvenatium
  • Gamberemo
  • Rione Sant'Agostino
Festa Patronale Giovinazzo, il programma di Ferragosto
15 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma di Ferragosto
Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo
15 agosto 2025 Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo Si parte alle 20.35 dopo l'accensione delle luminarie di piazza Vittorio Emanuele II
Gamberemo 2025, il programma del 13 e 14 agosto Gamberemo 2025, il programma del 13 e 14 agosto La nota della Touring Juvenatium
Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Associazioni Torna a Giovinazzo "Artigianato in...mostra" Appuntamento nell'Oratorio San Giovanni Paolo II dal 2 al 7 agosto
Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 Eventi e cultura Concorso di poesie dialettali a Giovinazzo: tutti i vincitori dell'edizione 2025 La rassegna è stata organizzata dalla Touring Juvenatium
Il 12 luglio a Giovinazzo c'è l'XI Edizione del Concorso di Poesie e racconti brevi in dialetto Eventi e cultura Il 12 luglio a Giovinazzo c'è l'XI Edizione del Concorso di Poesie e racconti brevi in dialetto L'appuntamento è fissato all'interno del campo "don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino
Al campo "Don Michele Fiore" c'è il Touringame Associazioni Al campo "Don Michele Fiore" c'è il Touringame Il palio dei piccoli sarà spalmato su due giornate. Domani, 5 luglio, chiusura alle piscine Netium
Touring Juvenatium: tutti gli eventi del cartellone "Estate Giovinazzo 2025" Associazioni Touring Juvenatium: tutti gli eventi del cartellone "Estate Giovinazzo 2025" Si parte con il Touringame il 4 luglio prossimo
La Touring Juvenatium nelle scuole: i disegni in una mostra in Sala San Felice Associazioni La Touring Juvenatium nelle scuole: i disegni in una mostra in Sala San Felice Conclusi i progetti "Esperienza d'Arte" ed "Il nonno mi racconta"
A Giovinazzo è arrivata la Xylella
14 agosto 2025 A Giovinazzo è arrivata la Xylella
Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo
14 agosto 2025 Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo
Festa Patronale Giovinazzo, stasera si accendono le luminarie
14 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, stasera si accendono le luminarie
Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874
14 agosto 2025 Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874
Panino della Nonna, oltre 20mila persone. Il bilancio di un evento magico
13 agosto 2025 Panino della Nonna, oltre 20mila persone. Il bilancio di un evento magico
Nuove frontiere dell'oncologia: la nostra intervista al dott. Gerry Gadaleta
13 agosto 2025 Nuove frontiere dell'oncologia: la nostra intervista al dott. Gerry Gadaleta
Gamberemo 2025, a San Domenico c'è la benedizione dei gonfaloni
13 agosto 2025 Gamberemo 2025, a San Domenico c'è la benedizione dei gonfaloni
Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto
13 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.