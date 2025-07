La Pro Loco Giovinazzo organizza "Arte all'alba"

La cornice è stupenda: piazzale Aeronautica Militare, all'alba, sotto la Vedetta sul Mediterraneo, uno dei punti più suggestivi di Giovinazzo.Laorganizza per sabato 26 luglio l'iniziativaAppuntamento fissato per le 5.30.«L'alba sul mare, la magia dei colori, la bellezza dei monumenti di Giovinazzo… da portare sempre con te!Partecipa al nostro laboratorio "Arte all'Alba", con il mare a fare da colonna sonora dipingerai la tua tote bag con scorci iconici della città accompagnati da proverbi in dialetto», è il messaggio lanciato sui canali social dall'associazione di piazza Umberto I.I posti sono limitati e ad attendere i partecipanti, alle 8.00, ci sarà una colazione con la tipica pizzella giovinazzese. Previsto un minimo contributo di partecipazione ed i posti sono 15. Per info e prenotazioni si può contattare tramite Whatsapp il numero 3505936607 oppure ci si può recare in piazza Umberto I, nella sede della Pro Loco Giovinazzo.