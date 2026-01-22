Infopoint turistico
Carnevale culturale per i piccoli giovinazzesi con i laboratori didattici dell'Info Point

Giovinazzo - giovedì 22 gennaio 2026
Nel periodo più colorato e giocoso dell'anno, il Carnevale, i volti magici su portoni e palazzi tornano a vivere nell'dell'Info Point di Giovinazzo con il prossimo laboratorio didattico e creativo, dedicato a famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni.

«Tra storia, arte e immaginazione - fanno sapere da piazza Umberto I - scopriremo il significato delle maschere nell'arte, ne incontreremo qualcuna e ciascuno creerà la propria maschera scaccia-paura, unica e personalissima, da portare a casa».

È possibile per i genitori prenotarsi al 375 5653445 o passando dalla sede dell'Info Point in piazza Umberto I, al civico 13, alle spalle del Palazzo di Città e nei pressi dell'Arco Traianeo.
Fuochi di Sant'Antonio Abate, il consigliere Depalo (SI) contento per l'attenzione ai disabili
22 gennaio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, il consigliere Depalo (SI) contento per l'attenzione ai disabili
Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO
21 gennaio 2026 Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO
