Carnevale culturale per i piccoli giovinazzesi con i laboratori didattici dell'Info Point

Nel periodo più colorato e giocoso dell'anno, il Carnevale, i volti magici su portoni e palazzi tornano a vivere nell'dell'Info Point di Giovinazzo con il prossimo laboratorio didattico e creativo, dedicato a famiglie e bambini«Tra storia, arte e immaginazione - fanno sapere da piazza Umberto I - scopriremo il significato delle maschere nell'arte, ne incontreremo qualcuna e ciascuno creerà la propria maschera scaccia-paura, unica e personalissima, da portare a casa».È possibile per i genitori prenotarsi al 375 5653445 o passando dalla sede dell'Info Point in piazza Umberto I, al civico 13, alle spalle del Palazzo di Città e nei pressi dell'Arco Traianeo.