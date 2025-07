"Giovinazzo Estate 2025", il programma completo di luglio

Con l'inizio del mese di luglio, si farà sempre più fitto il cartellone di eventi "Giovinazzo Estate 2025", varato dall'amministrazione comunale.Un calendario di manifestazioni che spazieranno dallo sport all'arte, passando per musica e promozione del territorio.Di seguito, pertanto, vi riportiamo il programma completo.Ogni sabato - dalle 18.00 alle 19.30Giovinazzo dal Gozzo - Escursioni in mare Ass. Amici del Gozzo.Ogni sabato e domenicaCENTRO STORICO (Chiesa Concattedrale e rettorie) dalle ore 19 alle 22Tesori d'Arte Sacra - Aperture straordinarie e visite Fondazione Museo Diocesano.Dal 1 al 28 luglio - dal lunedì al venerdìMAMAS BEACH (Lido balneare) - dalle 9.00Progetto estivo per disabili 2025Asd Gargano 2000.4 luglio - alle 19.30Atrio HOTEL S.MARTIN - I canti di Giovinazzo: tra tradizione dallea cura della Pro Loco Giovinazzo Aps.4 e 5 luglio (ore 18.00 / ore 10.00)CAMPO "don Michele Fiore" - parrocchia Sant'AgostinoTouringame - Palio dei piccolia cura della Touring Juvenatium.5 luglio - dalle 20.30PIAZZA SAN SALVATORE - Saggio di danza A.A. 2024/2025a cura dell'A.s.d. Dance Team Giovinazzo.6 luglio - dalle ore 19.00VILLA COMUNALE - Kickboxing star wars event XXIIa cura dell'Ass. Kick and moving.dalle ore 20.00CHIESA SAN DOMENICO - Suor Angelica, opera lirica di Giacomo Puccinia cura dell'Ass. Agoragimus aps.10/11/12/13 luglio - dalle 19.30 alle 22.30SALA SAN FELICE - La magia dei violini - Mostra di violini e la loro realizzazionea cura di Giuseppe Carbonara.11 luglio - dalle ore 19.30Anfiteatro PIAZZALE AERONAUTICA MILITARE - Del Racconto, il Film 2025 - XVI ed. Festival Cinema&LetturaturaDel Racconto: "Nella stanza di Emily" (La Tartaruga) di Benedetta Centovalli - Il Film: "Luce" di Luca Bellino, Silvia Luzia cura della Coop. Soc. "I bambini di Truffaut".dalle 19.30PIAZZALE LEICHHARDT - Errore giudiziarioPresentazione libro di Kem Rogersa cura di Giuseppe Rutigliano.12 luglio - dalle 18.30PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - Giovinazzo Sport Night - Notte dello sportFamily Run (Night Run 7,5 km + premiazione / Family Short Run 3 km)a cura di Agorà Benefit aps.dalle 20.00CAMPO "DON MICHELE FIORE" - PARROCCHIA SANT'AGOSTINOPoesia e racconti dialettali - XI ed. Cerimonia di premiazionea cura dell'Ass. "Touring Juvenatium odv - ets".13 luglioPIAZZA SAN SALVATORE - Giovinazzo Rock Festival 2025ore 20:15 Concerto band locale Talk is Cheap;ore 21:00 Concerto band nazionale Hate Moss;ore 22:00 Concerto gruppo internazionale Rival Karma (UK).a cura di Arci Tressett .13-16-18 luglioPIAZZA MESCHINO - Il paese delle meraviglie - Marameo festival IX ed. 2025DOM 13 ore 20:30 "Amici interstellari" spettacolo teatrale;MER 16 ore 19:00 "Le manine nella terra" laboratorio spettacolo per bambini e famiglie ore 20:30 "Rodari tutto l'anno" spettacolo teatrale VEN 18 ore 19:00 "Sapore di buono. Storie con le mani in pasta" laboratorio spettacolo ore 20:30 "Il gatto con gli stivali" spettacolo teatrale Ass. Cult. "Arterie Teatro ets".Dal 15 luglio al 9 agostoFuture Public Art (FPA 2025) - Rassegna di arte, tecnologica e sostenibilea cura della Fondazione Michele Cea ETS.18 luglio - dalle ore 21.00VILLA COMUNALE PIAZZA GARIBALDI Giovinazzo in musica 2025 - Musica live anni '70/'80/'90a cura dell'Ass. Cult. Mus. "Musica e Tradizione".19 luglio - dalle ore 21.00PIAZZALE AERONAUTICA MILITARE - "Festival Mar 2025" - "Ottantanni tour" di James Senese e la sua band "Napoli centrale"a cura dell'associazione Culturaly.20 luglio - dalle ore 19.30PIAZZA SAN SALVATORE - La fabbrica delle storie - La notte bianca dei bambini/e - III ed. - Spettacoli teatrali, performance giocoleria, racconta storie, giochi all'apertoa cura della Cartolibreria Mary Poppins.23 luglio - dalle ore 20.00CENTRO STORICO - The curry room - Un incontro nei vicoli…tra humor zen e musiche dal mondoa cura dell'Ass. culturale Areté Ensemble.24 luglio - dalle ore 19.30Anfiteatro PIAZZALE AERONAUTICA MILITARE - Del Racconto, il Film 2025 - XVI ed. - Festival Cinema&LetturaturaDel Racconto: "Il fiore delle illusioni" di Giuseppe CatozzellaIl Film: "Non dirmi che hai paura" di Deka Mohamed Osman, Yasemin Samderelia cura della Coop. Soc. "I bambini di Truffaut".25 luglio - dalle ore 18.00VIA R. MESSERE nei pressi di p.le Leichhardt,PIAZZA SAN SALVATORE - Hands 4 futurea cura dell'Ass. 2hands Giovinazzo.26 luglio - dalle ore 5.30 alle 8.30PIAZZALE AERONAUTICA MILITARE - Arte all'alba: Dipingi Giovinazzo sulla tua tote baga cura dell'Ass. Pro Loco Giovinazzo aps.29 luglio - ore 19.00CITTADELLA DELLA CULTURA - "Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina" - Presentazione libro di Arturo MarzanoIn esposizione le opere dell'artista Irma de Cegliaa cura dell'Ass. Don Saverio Bavaro - biblioteca dei ragazzi Antonio Daconto ODV.30 luglio - dalle ore 20.00CENTRO STORICO - The curry room - Un incontro nei vicoli…tra humor zen e musiche dal mondoa cura dell'Ass. culturale Areté Ensemble.