"Giovinazzo Estate 2025": tutti gli appuntamenti del 3 agosto

Sarà una domenica pirotecnica quella che si apprestano a vivere i giovinazzesi e quanti arriveranno da fuori. Tanti gli eventi in programma nel cartellonevarato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.Sport, arte, ballo, artigianato e musica in un programma che intende accontentare davvero tutti i palati. Di seguito quindi, come facciamo di solito nelle giornate più intense, vi riproponiamo una mini-agenda per non perdervi nulla.Oratorio San Giovanni Paolo II - parrocchia San Domenico - dalle 19.00a cura della Touring JuvenatiumVia Ruggiero Messere - ore 4.00a cura di Gianpaolo SinesiCala Porto - dalle 9 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.30a cura dell'Associazione Vogatori "M. Cervone"Centro storico - dalle ore 20.00a cura di Ass. Cult. Aretè EnsemblePiazza Vittorio Emanuele II - ore 20.00Second a serata, madrina Matilde BrandiA cura di ASD Cuban Club Bari