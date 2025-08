"Giovinazzo Estate 2025": tutto il programma di agosto

Inizia il mese clou per "Giovinazzo Estate", il cartellone di eventi varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo.Di seguito tutto il programma di agosto. Ce n'è davvero per tutti i gusti.Dall'1 al 31 agosto - dalle ore 19.00Chiesa Santa Maria di CostantinopoliMostra fotografica sulla Festa Patronalea cura di Dino MottolaDall'1 al 15 agosto - dalle ore 19.00Chiesa Madonna del CarmineMostra malacologica (conchiglie oceaniche e del Mediterraneo)a cura degli Amici dell'AmbienteDall'1 al 7 agosto - dalle ore 16.00Sala San FeliceMostra "Cattedrali sul mare"a cura di Vicky Depalma1 agostoChiesa rurale del Padre Eterno - ore 19.00Apertura straordinaria e visita guidata nell'ambito di Tesori d'arte sacraa cura del Comitato Feste Patronali e della Fondazione Museo Diocesano2-3 agostoPiazza Vittorio Emanuele II - ore 20.00XVI edizione di Ballando con le stelle...Live in GiovinazzoSabato: the music, concerto con Manuela VillaDomenica: the show, madrina della serata Matilde BrandiA cura di ASD Cuban Club BariDal 2 al 7 agostoOratorio San Giovanni Paolo II - parrocchia San Domenico - dalle 19.00Artigianato in...mostra - IV edizionea cura della Touring Juvenatium3 agostoVia Ruggiero Messere - ore 4.00Concerto all'albaa cura di Gianpaolo SinesiCala Porto - dalle 9 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.30Regata dei Gonfaloni - XXII edizionea cura dell'Associazione Vogatori "M. Cervone"Il 3 ed il 6 agostoCentro storico - dalle ore 20.00The Curry Room - Incontro nei vicoli tra humor Zen e musiche dal mondoa cura di Ass. Cult. Aretè Ensemble5 agostoDolmen di San Silvestro - dalle ore 20.00Dolmen sotto le stelle - evento astronomicoa cura di Ass. Andromeda APS7 agostoNei quartieri della città - dalle 19.00"Marce militari e marce sinfoniche"A cura del Concerto Bandistico "F.Cortese" di Giovinazzo8 agostoChiesa Concattedrale - dalle 19.00"La Madonna di Corsignano: storia di un'icona, di un'Edicola, cuore di una Festa"Itinerario alla scoperta della Cattedrale - approfondimento con autori del libro "1896-1897. Ettore Bernich, progetti di un'Edicola"a cura del Comitato Feste Patronali - Info Point Turistico GiovinazzoDal 9 al 15 agostoSala San Felice - dalle 19.00La via dei colori 2025 - mostra pittoricaA cura di Benedetto Vincenzo e Pietro Carlone9 agostopiazza Vittorio Emanuele II - dalle 21.00Festival in...Porto - XX edizioneIrene Grandi in tour con "Fiera di me"A cura degli Amici della Musica9 agostoChiusura "Future Public Art"a cura di Fondazione Michele Cea10 agostopiazzale Aeronautica Militare - ore 22.00Il candlelight di stelle - concerto musicalea cura di Moving Music11-12 agostopiazzale Salvo D'Acquisto - area mercatale - dalle 19.00Sagra del Panino della Nonna - XXVIII edizionea cura de I Nipoti della Nonna13 agostoParrocchia San Domenico - ore 18.00Benedizione dei Gonfaloni dei rioni in preparazione al Gamberemoa cura della Touring Juvenatium14 agostopiazza Vittorio Emanuele II - dalle ore 20.00Palio dei rioni - Gamberemo 2025 - accensione luminarie Festa Patronalea cura della Touring Juvenatiumdal 15 al 19 agostoFesta Patronale in onore di Maria SS di Corsignano15 e 18 agostoCentro storico - dalle 19.00Giovinazzo Sacra: un percorso tra Fede e Arteapertura straordinaria chiese e rettorie in collaborazione con "Tesori d'Arte Sacra"a cura di Comitato Feste Patronali/Fondazione Museo Diocesano16 agostoPalazzo Ducale - Istituto Vittorio Emanuele II - dalle 19.0056° Corteo Storico di Giovinazzoa cura di Pro Loco Giovinazzo APS19 agostopiazza Vittorio Emanuele II - dalle 20.30La sera dei Miracoli - concerto Diolovuole BandComitato Feste Patronali21 agostoConcattedrale Santa Maria Assunta - ore 20.30Donna, se' tanto grande e tanto valiPiece teatrale con Gerardo Placidoa cura di Comitato Feste Patronali/Ass. Culturaly22 agostoCentro storico - dalle 19.00Tesori d'Arte Sacra - itinerario guidato sulle orme della Madonnaa cura di Fondazione Museo Diocesano/Info Point Turistico/Comitato Feste Patronali22 agostoSala San Felice - ore 19.30Essere per esserci - presentazione del libro di Agostino Piciccodialoga con l'autore Gianluca Battista - giornalista Viva Network23 agostopiazza Vittorio Emanuele II - ore 20.30Miss Cinema Puglia 2025 - finali regionali Miss ItaliaOspite Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024)a cura di APS Ufficio Moda Italiadal 24 al 31 agostoSala San FeliceFiori e Paesaggi di Giovinazzo - mostraa cura di Domenico Sciannamea