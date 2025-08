Il 3 agosto c'è il Concerto all'alba a Giovinazzo

Il titolo "...E il mare parlò piano". Inizio previsto per le 5.00 del mattino

Torna a Giovinazzo l'atteso appuntamento estivo con il concerto all'alba, quest'anno intitolato. Si tratta di una commistione straordinaria tra una voce narrante e le note di un pianoforte, evento organizzato da Chiamata di Scena.Il concerto si terrà, a Levante. L'ingresso è assolutamente libero e gratuito, poiché l'evento musical-letterario è inserito nel cartellonevarato dall'amministrazione comunale. Al pianoforte si esibirà ilche proporrà un repertorio di musica classica contemporanea, che spazierà tra le composizioni di Ludovico Einaudi, Andrea Vanzo, Vincenzo Crimaco e altri autori scelti per accompagnare il sorgere del sole con dolcezza e intensità.Si consiglia di portare con sé teli da mare o stuoie per godere comodamente dell'evento. Ci si può prenotare per una postazione gratuita all'interno del locale "Bona Espina" chiamando ai numeri 3402538369 - 3807978550.