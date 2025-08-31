Eventi e cultura
"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
La nostra piccola agenda per non perdersi nulla
Giovinazzo - domenica 31 agosto 2025
Due mostre caratterizzeranno l'ultima domenica di agosto a Giovinazzo. Si chiudono infatti due personali, una fotografica l'altra di pittura che hanno allietato centinaia di visitatori in questa seconda parte del mese.
In Sala San Felice ultima serata per poter ammirare i bellissimi quadri di Damiano Sciannamea nella sua "Fiori e Paesaggi di Giovinazzo", uno straordinario e coloratissimo omaggio alla perla del Nord Barese. Sarà possibile accedere alla mostra tra le 19.00 e le 22.00.
Nella stessa fascia orario, la chiesa di Maria SS di Costantinopoli ospiterà per l'ultima serata gli scatti di Dino Mottola per la mostra voluta da Fondazione Museo Diocesano e Comitato Feste Patronali dal titolo "In spem peregrinantes - Comunità in Festa" .
Sempre nel centro storico, cattedrale e cripta, chiesette confraternali e rettorie aperte per "Tesori d'Arte Sacra", il progetto ancora una volta della Fondazione Museo Diocesano realizzata in collaborazione con l'Info Point comunale. Aperture dalle 19.00 alle 22.00 circa.
