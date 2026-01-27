Presentazione Signore al tempio. <span>Foto Lorenzo Cannato </span>
Presentazione Signore al tempio. Foto Lorenzo Cannato
Religioni

Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo

Triduo di preghiera in Sant'Andrea prima della Candelora

Giovinazzo - martedì 27 gennaio 2026
Sembra davvero passato da pochissimo il periodo dell'Avvento, ma Giovinazzo già si prepara alla Candelora e quindi dopo ad entrare nel periodo quaresimale dopo le Ceneri.
La Confraternita di Maria SS della Purificazione, presieduta dal Priore Gaetano Dagostino e sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, ha varato il calendario liturgico per la Festa della Presentazione del Signore che si terrà da venerdì 30 gennaio a lunedì 2 febbraio, giorno appunto della Candelora.

IL PROGRAMMA COMPLETO
Il programma inizierà venerdì 30 e sabato 31 gennaio alle 17.30 con la recita del Santo Rosario e la Preghiera alla Vergine all'interno della chiesa confraternale di Sant'Andrea, in via Cattedrale.
Domenica 1° febbraio alle 17.30 è prevista sempre la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.00 ci sarà la liturgia della Parola.
Il clou fissato per lunedì 2 febbraio: alle 18.30, sempre all'interno di Sant'Andrea, ci sarà il rito della consacrazione alla Madonna dei bambini e della bambine, con la conseguente benedizione delle candele. A seguire vi sarà la suggestiva fiaccolata con l'effigie della Vergine che percorrerà i pochi metri che separano la chiesetta dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta.
Alle 19.00 si terrà quindi in Cattedrale la celebrazione eucaristica con l'accoglienza dei nuovi confratelli ed il rinnovo annuale delle promesse. Va sottolineato che, in caso di avverse condizioni meteo, tutto il programma del 2 febbraio avverrà al chiuso in Cattedrale.
  • Confraternita della Purificazione
  • Presentazione Signore al Tempio
Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello "
27 gennaio 2026 Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello"
Referendum giustizia, le ragioni del "NO " in un incontro a Giovinazzo
27 gennaio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
1 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore Associazioni Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore Succede a Raffaele Bavaro. L'ufficialità nelle scorse ore
Concerto di Passione, tanti consensi in Cattedrale per l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Musica Concerto di Passione, tanti consensi in Cattedrale per l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Si è chiuso così il programma degli eventi in onore dell'Addolorata
Stasera a Giovinazzo la traslazione dell'effigie dell'Addolorata in Concattedrale Stasera a Giovinazzo la traslazione dell'effigie dell'Addolorata in Concattedrale Il programma completo di una serata che sarà il prologo del Settenario
Settenario Addolorata a Giovinazzo: il programma completo Settenario Addolorata a Giovinazzo: il programma completo Si parte il 3 aprile con la traslazione dell'effigie da Sant'Andrea in Concattedrale
In Concattedrale si celebra la Presentazione del Signore al tempio In Concattedrale si celebra la Presentazione del Signore al tempio Concluso ieri sera, 1° febbraio, il Triduo di preparazione
«Ai tuoi piedi, o bella Madre». Ieri sera la traslazione dell'Addolorata «Ai tuoi piedi, o bella Madre». Ieri sera la traslazione dell'Addolorata Iniziato il Settenario in onore della Vergine
Inizia il Settenario per l'Addolorata. Stasera la traslazione dell'effigie Inizia il Settenario per l'Addolorata. Stasera la traslazione dell'effigie Intenso programma liturgico varato da padre Pasquale Rago e dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione
Settenario in onore della BVM Addolorata: il programma a Giovinazzo Settenario in onore della BVM Addolorata: il programma a Giovinazzo Si parte giovedì 14 marzo. Il 22 la processione del Venerdì di Passione
Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
26 gennaio 2026 Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie
26 gennaio 2026 Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie
L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
26 gennaio 2026 L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
25 gennaio 2026 Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
25 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano
25 gennaio 2026 In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
25 gennaio 2026 Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
25 gennaio 2026 Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.