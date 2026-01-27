Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sembra davvero passato da pochissimo il periodo dell'Avvento, ma Giovinazzo già si prepara alla Candelora e quindi dopo ad entrare nel periodo quaresimale dopo le Ceneri.Lapresieduta dal Priore Gaetano Dagostino e sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, ha varato il calendario liturgico per lache si terrà da venerdì 30 gennaio a lunedì 2 febbraio, giorno appunto della Candelora.Il programma inizierà venerdì 30 e sabato 31 gennaio alle 17.30 con la recita del Santo Rosario e la Preghiera alla Vergine all'interno della chiesa confraternale di Sant'Andrea, in via Cattedrale.Domenica 1° febbraio alle 17.30 è prevista sempre la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.00 ci sarà la liturgia della Parola.Il clou fissato per lunedì 2 febbraio: alle 18.30, sempre all'interno di Sant'Andrea, ci sarà il rito della consacrazione alla Madonna dei bambini e della bambine, con la conseguente benedizione delle candele. A seguire vi sarà la suggestiva fiaccolata con l'effigie della Vergine che percorrerà i pochi metri che separano la chiesetta dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta.Alle 19.00 si terrà quindi in Cattedrale la celebrazione eucaristica con l'accoglienza dei nuovi confratelli ed il rinnovo annuale delle promesse. Va sottolineato che, in caso di avverse condizioni meteo, tutto il programma del 2 febbraio avverrà al chiuso in Cattedrale.