Domenica col sole e poco vento su Giovinazzo

Prima domenica di giugno con cielo sereno e ventilazione nord-occidentale in netto calo su Giovinazzo. Temperature massime sui 27°, in risalita, col mare che sarà da poco mosso a quasi calmo.Pomeriggio soleggiato e serata stellata, con variazione delle correnti che diverranno deboli da est.Minime della notte sui 16°. Festa della Repubblica con valori termici massimi vicini ai 30° ed in tanti faranno un salto in spiaggia.SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:18LUNA - Leva: 10:44, Cala: 0:38 - Luna crescente