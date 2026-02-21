Il meteo della domenica su Giovinazzo

Venti da quadranti nord-occidentali e prevalenza di sole

Ultima domenica di febbraio a Giovinazzo, caratterizzata da correnti sostenute da quadranti nord-occidentali, prevalenza di sole, mare da molto mosso ad agitato e temperature massime sui 14°. Nel pomeriggio sole sino al tramonto e serata con brevi e passeggere velature. Minime sugli 8°. Aumento delle massime previsto per lunedì.SOLE - Sorge: 6:40, Tramonta: 17:32LUNA - Leva: 8:46, Cala: 23:36 - Luna crescente