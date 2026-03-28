Porticciolo di Giovinazzo - sole e nubi. <span>Foto Marzia Morva</span>
Porticciolo di Giovinazzo - sole e nubi. Foto Marzia Morva
Territorio

Domenica delle Palme con prevalenza di sole e Maestrale su Giovinazzo

Spireranno ancora correnti nord-occidentali piuttosto forti

Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026
Prevalenza di sole ma vento di Maestrale piuttosto forte. Questo il quadro climatico a Giovinazzo e sulla costa adriatica pugliese per la domenica delle Palme. Mare da molto mosso ad agitato, con onde alte più di un metro. Temperature massime in risalita sino a 14°, ma ancora al di sotto della media stagionale. Pomeriggio con più sole che nubi. Leggera diminuzione dell'intensità delle correnti nord-occidentali a sera e minime della notte sui 10°. Migliora lunedì, ma occhio: la Settimana Santa potrebbe essere caratterizzata da altre piogge.

DOMENICA 29 MARZO
SOLE - Sorge: 6:39, Tramonta: 19:14
LUNA - Leva: 16:43, Cala: 5:25 - Gibbosa crescente
  • meteo Giovinazzo
Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora
29 marzo 2026 Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora
Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo
28 marzo 2026 Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo Temperature ancora sotto la media stagionale
Domenica con ventilazione sciroccale su Giovinazzo Domenica con ventilazione sciroccale su Giovinazzo Velature e schiarite si alterneranno. Lunedì arriva la pioggia
Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo Giornata caratterizzata da forte umidità
Il meteo della domenica su Giovinazzo Il meteo della domenica su Giovinazzo Venti da quadranti nord-occidentali e prevalenza di sole
Pioggia nella mattinata di domenica su Giovinazzo Vita di città Pioggia nella mattinata di domenica su Giovinazzo Al pomeriggio vi saranno ampie schiarite
Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo L'ha diramata la Protezione Civile della Puglia
Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo Meteo domenicale dai due volti, venti di direzione variabile
Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo Massime sui 13° circa
"DONNE – plurale femminile ", stamattina il vernissage nelle Sale del Bastione
28 marzo 2026 "DONNE – plurale femminile", stamattina il vernissage nelle Sale del Bastione
Depalo: «Migliaia di metri quadri di asfalto posati in città»
28 marzo 2026 Depalo: «Migliaia di metri quadri di asfalto posati in città»
L'AFP Giovinazzo deve ripetersi
28 marzo 2026 L'AFP Giovinazzo deve ripetersi
In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese "
28 marzo 2026 In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese"
Pickleball, Giovinazzo domina in campo maschile al Country Club Bari
28 marzo 2026 Pickleball, Giovinazzo domina in campo maschile al Country Club Bari
Sei fotografe e la Luna, a Giovinazzo una mostra dedicata alle donne e ai diversi linguaggi artistici
28 marzo 2026 Sei fotografe e la Luna, a Giovinazzo una mostra dedicata alle donne e ai diversi linguaggi artistici
Processione dell'Addolorata spostata a domenica 29 marzo
27 marzo 2026 Processione dell'Addolorata spostata a domenica 29 marzo
Contrasto alla Xylella, a Giovinazzo un'ordinanza rivolta ai privati
27 marzo 2026 Contrasto alla Xylella, a Giovinazzo un'ordinanza rivolta ai privati
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.