Territorio
Domenica delle Palme con prevalenza di sole e Maestrale su Giovinazzo
Spireranno ancora correnti nord-occidentali piuttosto forti
Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026
Prevalenza di sole ma vento di Maestrale piuttosto forte. Questo il quadro climatico a Giovinazzo e sulla costa adriatica pugliese per la domenica delle Palme. Mare da molto mosso ad agitato, con onde alte più di un metro. Temperature massime in risalita sino a 14°, ma ancora al di sotto della media stagionale. Pomeriggio con più sole che nubi. Leggera diminuzione dell'intensità delle correnti nord-occidentali a sera e minime della notte sui 10°. Migliora lunedì, ma occhio: la Settimana Santa potrebbe essere caratterizzata da altre piogge.
DOMENICA 29 MARZO
SOLE - Sorge: 6:39, Tramonta: 19:14
LUNA - Leva: 16:43, Cala: 5:25 - Gibbosa crescente
DOMENICA 29 MARZO
SOLE - Sorge: 6:39, Tramonta: 19:14
LUNA - Leva: 16:43, Cala: 5:25 - Gibbosa crescente