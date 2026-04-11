Territorio
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo
Annuvolamenti previsti a sera
Giovinazzo - domenica 12 aprile 2026
Ventilazione sciroccale in questa domenica 12 aprile su Giovinazzo. Al mattino cielo con qualche passaggio di nubi, ma con netta prevalenza di sereno. Temperature massime sui 20° e mare mosso. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà gradualmente intensificandosi sino a sera, accompagnata da correnti sud-orientali. Minime della notte sui 15°, nettamente in risalita. Lunedì situazione meteo analoga alla domenica.
DOMENICA 12 APRILE
SOLE - Sorge: 6:17, Tramonta: 19:28
LUNA - Leva: 3:49, Cala: 13:55 - Luna calante
DOMENICA 12 APRILE
SOLE - Sorge: 6:17, Tramonta: 19:28
LUNA - Leva: 3:49, Cala: 13:55 - Luna calante