Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Levante. Foto Gianluca Battista
Territorio

Domenica con tempo variabile su Giovinazzo

Annuvolamenti previsti a sera

Giovinazzo - domenica 12 aprile 2026
Ventilazione sciroccale in questa domenica 12 aprile su Giovinazzo. Al mattino cielo con qualche passaggio di nubi, ma con netta prevalenza di sereno. Temperature massime sui 20° e mare mosso. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà gradualmente intensificandosi sino a sera, accompagnata da correnti sud-orientali. Minime della notte sui 15°, nettamente in risalita. Lunedì situazione meteo analoga alla domenica.

DOMENICA 12 APRILE
SOLE - Sorge: 6:17, Tramonta: 19:28
LUNA - Leva: 3:49, Cala: 13:55 - Luna calante
  • meteo Giovinazzo
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