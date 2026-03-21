Il porticciolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Il porticciolo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Nubi alternate a schiarite nella domenica di Giovinazzo

Temperature ancora sotto la media stagionale

Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026
Nubi alternate a schiarite caratterizzeranno la prima domenica di primavera a Giovinazzo, con una ventilazione variabile dapprima da quadranti nord-occidentali e poi da quadranti nord-orientali. Mare mosso al mattino, con moto ondoso in diminuzione col passare delle ore. A sera quasi calmo. Temperature massime mai sopra i 13°, minime della notte sui 9°. Quadro climatico stabile sino a martedì 24 marzo.

DOMENICA 22 MARZO
SOLE - Sorge: 5:52, Tramonta: 18:06
LUNA - Leva: 7:19, Cala: 22:40 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
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