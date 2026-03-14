La passerella di Levante. <span>Foto e-borghi.com</span>
La passerella di Levante. Foto e-borghi.com
Territorio

Domenica con ventilazione sciroccale su Giovinazzo

Velature e schiarite si alterneranno. Lunedì arriva la pioggia

Giovinazzo - domenica 15 marzo 2026
Venti sciroccali di moderata intensità caratterizzeranno l'ultima domenica d'inverno a Giovinazzo. Sin dal mattino velature si alterneranno a schiarite col mare dapprima mosso, ma con moto ondoso in aumento sino a sera. Temperature massime che si aggireranno sui 16°. Pomeriggio variabile ed a sera aumento del vento e possibili brevissimi scrosci di pioggia. Minime della notte sui 13°. Peggiora lunedì quando arriva il maltempo che insisterà sulla costa Adriatica per 48 ore.

DOMENICA 15 MARZO
SOLE - Sorge: 6:04, Tramonta: 17:58
LUNA - Leva: 4:21, Cala: 14:05 - Luna calante
  • meteo Giovinazzo
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