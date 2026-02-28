Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo

Porto di Giovinazzo
Giovinazzo - domenica 1 marzo 2026
Velature alternate a schiarite ed umidità ben oltre l'80%. Questo il quadro climatico a Giovinazzo in questa prima domenica di marzo. Le temperature massime toccheranno i 15°, mentre le minime si attesteranno vicino ai 10°. Ventilazione debole di direzione variabile, mare da quasi calmo. Nuvolosità in aumento nella notte tra domenica e lunedì. La giornata del 2 marzo sarà caratterizzata da cielo grigio e valori termici stabili.

DOMENICA 1° MARZO
SOLE - Sorge: 6:26, Tramonta: 17:42
LUNA - Leva: 15:35, Cala: 5:29 - Gibbosa crescente
