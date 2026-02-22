Funerale del Carnevale. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Vita di città

Si chiude in piazza Vittorio Emanuele II il "Carnevale Giovinazzese"

Oggi pomeriggio il funerale del fantoccio

Giovinazzo - domenica 22 febbraio 2026
Si concluderà oggi, domenica 22 febbraio, il "Carnevale Giovinazzese", con il "Funerale del Carnevale". L'ultimo atto era stato rimandato il Martedì Grasso per via delle avverse condizioni meteo. Appuntamento per grandi e soprattutto piccini in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 17.00.

L'evento prevede animazione e giochi a cura di Ramè, un caratteristico corteo "funebre" che attraverserà il centro storico e il tradizionale falò conclusivo, simbolo della fine delle festività carnevalesche. Poi il falò del fantoccio che significa il passaggio dal periodo di divertimento alla penitenza quaresimale. L'evento, patrocinato dal Comune di Giovinazzo, è organizzato da Xenia.
La quarta edizione del Carnevale Giovinazzese si conferma così un'occasione di festa, aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali, capace di unire divertimento e identità culturale nel cuore della città.
