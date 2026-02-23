Carnevale 2026. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Chiuso con una grande festa il "Carnevale Giovinazzese"

Ieri sera animazione per i più piccoli e poi il funerale del fantoccio rinviato il Martedì Grasso

Giovinazzo - lunedì 23 febbraio 2026
Il falò del fantoccio del Carnevale ha chiuso ieri sera, 22 febbraio, il periodo di festa, bagordi e spensieratezza come tradizione vuole. Si è concluso così, con qualche giorno di ritardo a causa del maltempo che aveva rovinato il Martedì Grasso, il "Carnevale Giovinazzese" organizzato dall'associazione Xenia e che godeva del patrocinio del Comune di Giovinazzo, nell'ottica di una destagionalizzazione degli eventi.

In piazza Vittorio Emanuele II sono convenute decine di famiglie con i loro piccoli e le loro piccole dalle 17.00 in poi. L'animazione affidata a Ramè ha reso piacevole l'attesa per il rito scanzonato del funerale del Carnevale e del rogo del fantoccio. Un segnale di passaggio dal periodo di festa alla seriosità della Quaresima, per la verità già iniziata con il Mercoledì delle Ceneri.
Nelle foto di Giuseppe Depergola alcuni scatti della grande festa di piazza e dello sgangherato (volutamente) corteo funebre di quello che in altre cittadine chiamano "Zi' Rocc".
Ora spazio al tempo di preghiera secondo il calendario liturgico cattolico, come è giusto sia.
