Arriva il Maestrale: Giovinazzo finalmente respira

Finalmente il Maestrale a portare refrigerio.Dopo l'ondata di caldo che ha interessato tutto il Nord Barese da sabato a martedì, forti correnti nord-occidentali porteranno refrigerio, con una diminuzione delle temperature massime di diversi gradi. Mare che si presenterà almeno per un paio di giorni da molto mosso ad agitato.Su Giovinazzo, in 24 ore, i valori termici di punta scenderanno dai 34° di martedì 8 luglio, sino ai 26° di mercoledì 9 luglio. Un calo che porterà un netto refrigerio ed un crollo del fastidiosissimo tasso di umidità. Escluse però piogge copiose, se non qualche goccia ad inizio giornata. E la siccità è un altro tema importante di questa estate 2025. Temperature che resteranno accettabili sino a sabato 12 luglio, con nuovi picchi previsti per domenica 13.