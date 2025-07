A Giovinazzo c'è "2HANDS for future"

Il cartellonevarato dall'assessorato alla Cultura e Turismo si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile grazie all'associazione, da anni attiva sul territorio con progetti di sensibilizzazione ambientale e cittadinanza attiva.Venerdì 25 luglio, inprenderà vita l'eventoun'occasione per divertirsi, riflettere e condividere.In via Ruggero Messere, a partire da piazzale Leichhardt, sarà allestita una mostra fotografica che racconta la storia e le attività dell'associazione, insieme a una selezione degli oggetti più curiosi recuperati durante le operazioni di pulizia costiera e agreste. Un vero e proprio viaggio visivo tra ciò che viene abbandonato e ciò che, grazie all'impegno dei volontari, torna a raccontare una storia.Sempre lungo via Ruggero Messere, la compagnia teatrale Anomalia eseguirà in più momenti della serata una rappresentazione teatrale dal titolo "Racconlti dal Mare", percorso di letture teatrali itineranti che dà voce agli oggetti ritrovati sulle spiagge. Ogni rifiuto diventa protagonista di monologhi ironici, poetici o malinconici, accompagnato da un "reperto reale" esposto come memoria tangibile.Dalle 19:00, in piazza San Salvatore, i più piccoli (età consigliata: 5–10 anni) saranno i protagonisti di tre turni di attività (inizio turni: 19:00, 19:30 e 21:00), tra quiz, indovinelli e giochi interattivi pensati per imparare divertendosi. Al termine di ogni turno, due vincitori riceveranno un gustoso premio. E' obbligatoria la registrazione su Eventbrite, i posti sono limitati.Alle 20:00 e alle 21:30, sempre in piazza San Salvatore, andrà in scena lo spettacolo teatrale "L'urlo silenzioso del mare" di Mariantonietta Campobasso e Veneranda Basile, adatto a tutte le età. Al termine, i bambini potranno interagire con le attrici e ricevere un piccolo dono. 2HANDS Giovinazzo invita tutta la cittadinanza a partecipare per vivere insieme un momento di comunità, consapevolezza e leggerezza. In occasione dell'evento, si chiede una donazione libera per poter supportare le opere dell'associazione. Perché ogni gesto conta, soprattutto d'estate.