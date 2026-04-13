Rifiuti raccolti sul litorale. <span>Foto Staff sindaco </span>
Rifiuti raccolti sul litorale. Foto Staff sindaco
Vita di città

2Hands Giovinazzo e Bitonto puliscono il litorale. C'era anche il sindaco

Grande cooperazione con altre realtà cittadine nella Giornata regionale delle coste pugliesi

Giovinazzo - lunedì 13 aprile 2026
Insieme, per porre rimedio ai disastri altrui, per sentirsi comunità attiva, per dimostrare che la maggioranza non è più silenziosa e si ribella ad incuria e inciviltà.
Le associazioni 2HANDS Giovinazzo e 2HANDS Bitonto hanno aderito alla Giornata regionale delle coste pugliesi e ieri, domenica 12 aprile, hanno ripulito il litorale giovinazzese da quintali di rifiuti. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Giovinazzo, ha visto la fattiva partecipazione di Lega Navale Giovinazzo, Nipoti della Nonna, Inachis Bitonto, Optometria Fanelli, Pomodoro Beach e Casa Diliso.

Ogni rifiuto raccolto, ogni sacco riempito, ogni mano tesa verso questo obiettivo comune ha rappresentato - come ricordato dagli organizzatori - un gesto concreto di responsabilità e amore verso il territorio. Al termine della giornata, i rifiuti rimossi sono stati sommati a quelli raccolti negli altri eventi organizzati in tutta la Puglia, per mostrare con forza il valore dell'impegno condiviso.

Anche il sindaco di Giovinazzo, a bordo di alcuni gozzi, ha contribuito con la famiglia a pulire una parte del litorale: «Pulizie di primavera sulle spiagge e in mare! Ringrazio 2HANDS Giovinazzo 2HANDS Bitonto per aver organizzato questo CleanUp in occasione della Giornata regionale della costa pugliese. Un plauso anche alle associazioni "I nipoti della nonna", Optometria Fanelli Pomodoro Beach Casa Diliso e Lega Navale Giovinazzo e tutti i cittadini che hanno aderito. Ognuno di noi può dirsi orgoglioso di appartenere ad una comunità attenta, partecipe e volenterosa come la nostra».

I risultati in termini numerici saranno resi noti nelle prossime ore, ma 2HANDS resta un punto di riferimento straordinario per la città di Giovinazzo e per quella di Bitonto (i bitontini ed i terlizzesi sono i maggiori fruitori dei litorali insieme ai giovinazzesi). Resta l'immagina bellissima di una mattinata d'impegno concreto di un nutrito gruppo di persone che hanno deciso di "metterci le mani".
Giornata regionale delle coste pugliesi
Giornata regionale delle coste pugliesi © Staff sindaco
Giornata regionale delle coste pugliesi
Giornata regionale delle coste pugliesi © Staff sindaco
Giornata regionale delle coste pugliesi
Giornata regionale delle coste pugliesi © Staff sindaco
Giornata regionale delle coste pugliesi
Giornata regionale delle coste pugliesi © Staff sindaco
Giornata regionale delle coste pugliesi
Giornata regionale delle coste pugliesi © Staff sindaco
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