A Giovinazzo una "camminata ecologica" con pulizia dell'agro

Domenica 25 maggio i volontari delorganizzano una mattinata tra natura, movimento e rispetto per l'ambiente attraverso una camminata ecologica con attività di plogging lungo un suggestivo percorso ad anello, della durata di circa 3 ore. Il plogging è un'attività che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti durante l'allenamentoLa partenza è prevista alle ore 8.30 dalla chiesetta di Santa Lucia. Per chi volesse arrivarci in bici o posteggiare in paese l'appuntamento è perI narratori FAI di Giovinazzo commenteranno gli esempi di architettura minore lungo il percorso:La giornata si svolgerà nell' ambito delledel Fondo per l'Ambiente Italiano e del progetto nazionale Giro d'Italia di Plogging.In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano invita a riscoprire la straordinaria varietà di specie animali e vegetali che, insieme ai loro habitat, rendono unico il nostro Paese. Lo fa con le Camminate nella biodiversità, l'evento di punta della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, una ricca proposta di visite speciali con guide d'eccezione, in programma in 20 Beni della Fondazione, da nord a sud della Penisola, pensate per osservare da vicino la vita che ci circonda. Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, boschi e zone umide, volto a diffondere conoscenze e buone pratiche affinché ciascuno, nelle piccole scelte quotidiane, possa fare la sua parte per la tutela della biodiversità, un patrimonio spesso nascosto ma indispensabile per il futuro del Pianeta e oggi fortemente minacciato (informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna su www.faibiodiversita.it ).Prenotazioni on line: https://bit.ly/Camminata25maggioGiovinazzo oppure via mail: nordbarese@gruppofai.fondoambiente.it Sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con il tesseramento o una donazione libera al banchetto di accoglienza.